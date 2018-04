Na návštěvě u všech svatých

Cesta ke Všem svatým vede z Huehue na severozápad a měří asi 40 Km. Autobus

ji však nepřekoná za kratší dobu, než za dvě a půl hodiny. Důvodem není ani tak

stav silnice či stroje - obojí obvykle guatemalským řidičům nebrání řítit se

závratnou rychlostí, jako spíš velké převýšení, které je třeba překonat.

Cesta však je sama o sobě součástí zážitku a tudíž není třeba litovat, že je

tak dlouhá.



Již po nástupu do autobusu můžete cítit příjemnou atmosféru, se kterou se

při cestování do "méně svatých" míst většinou nesetkáte. Řidič i závozník

vtipkuji s cestujícími jazykem, který ani vzdáleně nepřipomíná španělštinu.

Když se s úsměvem obrací na nás, přechází plynule do krásné srozumitelné

castilštiny, která je tak čistá, že nemůže být jeho mateřským jazykem.

Všichni jsou oblečeni v tradičních krojích, které svou barevnosti plně

odpovídají náladě, jež ve vyřazeném americkém školním autobusu panuje.



Cestou se nejprve otevírají pohledy do údolí, kde leží Huehue, avšak ve

chvíli kdy se stroj udýchaně vyšplhá na náhorní plošinu, se ocitnete ve

zcela jiném světě. Mlžné opary zůstanou za vámi v údolí a nebe se rozzáří

sytě modrou barvou, kterou místy jako tahy štětcem překrývají čáry větrem

rozfoukaných mraků. Stovky políček protínají cesty lemované hustě vysazenými

agáve. Rolník orá pole tradičním způsobem: dřevěným pluhem zapřaženým za

vola. O kus dál uvidíte cihelnu pod širým nebem. Mladíci kopou jílovitou

půdu, kterou pak chilar zarovná do formy a cihlu nechá vysušit na slunci.

Ženy tkají na zápraží před domky, rozsetými v krajině tradiční pestrobarevné

látky. Vše láká k výletu a slibuje spoustu zajímavých fotografii.



Na konci náhorní plošiny se dosud asfaltový povrch silnice mění a do

údolíčka, v němž leží Todos Santos již autobus sjíždí po obyčejné prašné

cestě. Městečko samo není ničím zvláštní. Domky jsou stejně jednoduché a

prosté jako všude jinde v Guatemale. Mračna prachu, zvedající se na hlavní

ulici při každém průjezdu autobusu, jej vzdalují evropským představám o

malebnosti. Co je však na městě tak přitažlivé jsou právě jeho obyvatelé.



Ulice se stále hemží lidmi, mezi nimiž nelze přehlédnout muže s jejich

červeno-bílými pruhovanými kalhotami, bílou halenou a slamáčkem s fialovou

stuhou. Vše podbarvuje donekonečna se opakující melodie brnkavé tradiční

hudby národa Mam, jehož příslušníky jsou místní lidé. A to celé je ještě

intenzivnější o sobotních trzích, na něž se do Todos Santos sjíždějí

obyvatelé z okolních osad a samot, aby prodali a nakoupili vše, co na další

týden potřebují.



Za zmínku určitě ještě stojí jedna místní tradice, kterou by našinec ve

Střední Americe nečekal - Mam sauna. Ta je součástí každého domu v Todos

Santos. Stojí obvykle na dvorku a při prvním pohledu připomíná spíše udírnu:

nutno přiznat, že ne náhodou. Příprava sauny začíná rozděláním otevřeného

ohně, který místnůstku bez komína (komín v Todos Santos ostatně nemají ani

domy, takže kouř se z nich valí dírami ve střeše) zahřeje a samozřejmě i

zaplní dýmem. Asi po hodině se většina ohniště vymete a uvnitř v koutě

zůstane jen pár rozžhavených uhlíků. Sauna se nechá 5 minut vyvětrat a zbaví

se tak většiny kouře. Potom si nešťastník, který se jde saunovat, vleze něco

přes půl metru vysokými trojdílnými dvířky dovnitř. Těžko říci, zda

náročnost procedůry spočívá více v horku, sálajícím z hliněných zdí, či v

těžko dýchatelném vzduchu se zbytky kouře. V každém případě se s vámi při

následné studené lázni pořádně zatočí svět. A zůstanete-li v Mam sauně o

trochu déle, může se vám stát, že skutečně uvidíte všechny svaté.