Na námořní parník? Už to jde

Dovolenou už lze prožít nejen u moře, ale přímo na moři. Na velké námořní lodi, výletním parníku se vším komfortem. Okružní plavby se v současné době staly stále více vyhledávaným způsobem trávení dovolené - a nyní už tuto možnost mají i čeští turisté. Výletní parníky bývají luxusní (známe je takové z amerických seriálů), takže dovolená na nich se zdá nedostupná. Ale skutečnost je trochu jiná. Cena zájezdů například po Středomoří, které zde začala jako první nabízet firma Intercontact Praha, se může pohybovat už od dvaadvaceti tisíc korun, zpravidla týdenní výlet je formou "all inclusive", takže v ceně jsou zahrnuty veškeré služby od celodenní stravy po využívání kulturního a sportovního zařízení na lodi. Plavba má vždy podobný charakter: loď vykoná okružní plavbu, při níž několikrát zakotví v různých přístavech. Pokud je na moři, mohou pasažéři využívat lodních bazénů, posiloven, kin, knihoven, barů, internetových kaváren, tančíren či nákupních center. Loď připomíná tím, co vše je na palubě, malé městečko - ale jako takové může občas člověka znudit. Avšak nudu zahánějí zastávky: loď pluje po určité trase, při níž na nějakou dobu vyhodí kotvu v zajímavých přístavech, takže pasažéři se mohou zase na chvíli vrátit na pevnou zem. Kdo chce, může si sám prohlížet město, kdo si chce připlatit, může vyrazit na organizovaný fakultativní výlet kamsi do vnitrozemí. Během jednoho týdne tak lze spatřit například Nice, Palermo, Maltu, Tunis, Palmu de Mallorca a Barcelonu.