Na motorkách za "studenty islámu"

9:04 , aktualizováno 9:04

Není to dávno, co média celého světa informovala o záměrné destrukci památky, která se svojí velikostí mohla poměřovat se sedmi divy světa. Nikdo do poslední chvíle nevěřil zprávě oznámené vedoucími náboženského hnutí Taliban, jehož název v překladu znamená "studenti Islámu", o plánovaném zničení dvou budhistických soch nacházejících se na území Afghánistánu. Až teprve záběry usedajících oblaků prachu a písku, za nimiž zely ze skály pouhé kusy kamene, přesvědčily celý svět o tvrdosti a nekompromisnosti hnutí, které již přes šest let ovládá Afghánistán.