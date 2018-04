Na Monu Lisu s dobrou fyzičkou. Strávíte u ní aspoň dva dny

Louvre je jedním z největších světových muzeí umění. Nachází se v centru Paříže. Otevřeno je kromě úterků a některých svátků od 9 do 18 hodin. Ve středu a v pátek je otevírací doba prodloužená do 21.45 hodin. Jednodenní vstupné pro dospělého do stálých expozic je 10 eur. Student do 26 let má vstup zdarma, pokud předloží studentský průkaz.