Na Monínci bude lyžařské středisko

"Díky příhodné nadmořské výšce jsme asi jediné místo, kde lze ve středních Čechách malé lyžařské středisko vystavět." Lyžařům z Benešovska, Sedlčanska a Táborska nebyl pojem Monínec neznámý ani v minulých letech, nyní však pro ně provozovatelé areálu připravují skutečné lahůdky.

Pod hotelem se staví nový vlek, připravuje se umělé osvětlení svahu pro noční lyžování, i umělé zasněžování. Sjezdovky bude upravovat příslušná technika. "Neměli jsme nikdy problém, že by nemrzlo, spíš napadlo méně sněhu. Proto jsme se rozhodli, že od letoška nenecháme nic náhodě a koupili jsme sněhovou tyč a jedno vrtulové sněhové dělo. To by mělo udržet provoz na sjezdovce po celé tři měsíce," říká Krejčí. Jako místostarosta Sedlce-Prčice stál u zrodu projektu turistického parku na Sedlecku a úpravou areálu na Monínci naznačuje, kudy by se podnikání v dosud nepříliš rozvinutém kraji mělo ubírat: "Samozřejmě nechceme konkurovat velkým horským střediskům v Krkonoších či na Šumavě, ale chceme lidem z Benešovska, Táborska a Sedlčanska umožnit nedaleko od domova si zalyžovat."

Než na svahy nové sjezdovky vyjedou první lyžaři, je nutné udělat ještě hodně práce. "Je potřeba rozvést elektriku, upravit parkoviště a další věci. Bude to stát za to," věří Krejčí.