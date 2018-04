Na mexických silnicích jsou stopaři atrakcí

Neocenitelná zkušenost: cizinci cestující stopem mají u místních jedno velké plus - poznají tak, že nejste Američané, kteří jezdí uzavřeni v autobuse ve snaze přijít co nejméně do styku s místními. V Mexiku se nám nestalo, že by od nás někdo někdy chtěl za svezení peníze.