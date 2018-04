Na Mayrau by se nenudil ani Verne

" Byl to tvrdej chleba, hodně tvrdej, ale na Mayrovku jsme nedali dopustit. Proč to nepřiznat, občas se mi stýská," vyhrkne znenadání starý havíř a hledí přes plot na oprýskané budovy legendární vinařické šachty, nad nimiž se převalují husté mraky.šla po ní dívenka uplakaná...až on jí vyfárá z Mayrovky ven.a v nich je miláček zavalený.Vinařice, které nedávno prosluly vzpourou v místní věznici, leží asi čtyři kilometry od Kladna či devět kilometrů od Slaného. Z obou měst jezdí přes obec autobusy. Lze také dojet vlakem na zastávku Kladno-Švermov a odtud pěšky.V okolí je možno absolvovat několik turistických vycházek po hornických památkách a okolních dolech. Chodí se podle tradičních značek turistické mapy Okolí Prahy nebo Slánsko. Existuje i knižní průvodce po všech památkách Kamenouhelného revíru Kladno-Slaný-Rakovník nazvaný Horní město Kladno, který je možno zakoupit přímo ve skanzenu dolu Mayrau.Jan Uváček: 120 let dolu Mayrau, 1995. Knihu je možno zakoupit ve skanzenu.