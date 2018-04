Na masopust do Zubrnic

14:14 , aktualizováno 14:14

Pokud nevíte, co podniknout o víkendu, zavítejte do Zubrnic na Ústecku. Výlet do malebného Českého středohoří vám totiž právě tady zpestří tradiční oslava masopustu. Průvod vyjde od zdejšího skanzenu lidové architektury v sobotu 22. února dopoledne.