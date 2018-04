Na maják za romantickou dovolenou

Vzhledem k tomu, že řada těchto majáků se nachází blízko pobřeží - k některým dokonce dojedete autem, k jiným jen lodí - nepřijdete ani o městské atrakce a zábavné akce.

V majácích jsou vybudovány apartmány s kuchyní a sprchovým koutem, s teplou vodou, elektřinou a dokonce i televizí, která je ovšem v takových místech celkem zbytečná.



Ceny za pronájem apartmánu v majáku se pohybují zhruba od 100 do 180 marek na den, tedy cca. od 1700 do 3100 korun. Záleží samozřejmě na tom, kdy do Chorvatska jedete (nejlevnější ubytování je v období od 15. září do konce květa) a který maják jste si vybrali.

Kdy do Chorvatska?

Nejlepší doba, kdy je dobré strávit dovolenou na chorvatském pobřeží Jadranu, je v období mezi dubnem a říjnem. Teplota vzduchu v letní sezóně dosahuje až 38°C a teplota moře na a pod hladinou je v té době velmi příjemná - asi 26°C. Hlavní sezóna (červenec a srpen) má přednosti pro hosty, kteří mají rádi zábavu a vzrušení. Obecně se dá ale říci, že můžete přijet na turistický pobyt do Chorvatska během celého roku. V zimě si přece jen vezměte s sebou trochu teplejší oblečení navzdory zdejšímu mírnému mediteránskému podnebí. Přestože teplota vzduchu u moře skoro nikdy neklesne na nulu, může tam občas - obzvláště na majáku - foukat dost nepříjemný vítr.



Cestovní doklady

Pobýváte-li v Chorvatsku do 90 dnů, stačí vám platný cestovní pas. Osobní věci a předměty, sloužící k osobnímu užívání, nepodléhají clu. Bez placení celních poplatků můžete do Chorvatska přivézt: 200 cigaret nebo 50 cigár, 1 litr vína, 1 litr tvrdého alkoholu, 60 ml parfému a 250 ml toaletní vody. Sportovní potřeby, kamery a elektronické přístroje musí být ústně přihlášeny celnímu úředníkovi (to se nevztahuje na vlastní mobilní telefony nebo na telefony, instalované v automobilu).

Lodě a jachty, které si hosté vezou a jež slouží k osobnímu užívání, se nepřihlašují, ale jejich vlastnictví je nutné v případě potřeby nějak prokázat. Když se dává do provozu v moři loď delší než 3 metry, je o tom nutné zpravit úřad přístavního kapitána. K převozu lodí na přívěsu, jehož celková délka přesahuje 18 metrů, je zapotřebí mít zvláštní povolení.