Na Máchově jezeře se už lidé koupají

Letošní sezona bude pro Máchovo jezero, každoročně sužované toxickými sinicemi a následným zákazem koupání, mimořádně důležitá.

"Chystáme velkou spoustu opatření a spojili jsme se s nejlepšími odborníky. Příroda si ale poroučet nedá, přesto si přeju, aby u nás letos žádný zákaz koupání nebyl. Aby se letní sezona vydařila, hlavně kvůli našim podnikatelům i návštěvníkům a hostům," řekl stovkám přihlížejících lidí starosta Doks Zdeněk Krenický krátce před tím, než Máchovo jezero symbolicky odemknul.

Klíč k jeho odemčení mu předali dokští baráčníci. Děti i starší ženy a muži oblečení do krojů s sebou přinesli k jezeru asi tři metry vysokou májku. Za průvodem baráčníků šly po pláži také mažoretky a dechová hudba. Klíč do vod Máchova jezera pak ponořil starosta Krenický zhruba v polovině hlavní pláže.

Lidé se už stihli i vykoupat

Už předtím brázdil vody jezera malý parník i několik plachetnic. Lidé se na plážích také opalovali, nebo přes ně procházeli. Několik málo nadšenců už ve vodě také plavalo. Drtivá většina všech stánků podél pláží u jezera byla v neděli také otevřená.

"Během května otevřeme zatím jen o víkendech, od června bychom tu měli prodávat už každý den. Nebude tu sice ještě tolik turistů, přijedou ale školní výlety a dopředu plánované zájezdy,“ řekl muž prodávající v jednom ze stánků s občerstvením. Kvůli tomu, že se Máchovo jezero nestačilo dostatečně napustit, vyjel včera na jezero jen malý parník Hynek.

Po celé dopoledne pak vozil zadarmo zájemce na okružních jízdách. Velký parník Racek pouze kotvil u přístaviště, Máj čekal na vyšší hladinu dokonce u hlavní pláže. V příštích týdnech by měly parníky jezdit na okružní jízdy zatím jen o víkendech. "Pravidelnou plavbu zavedeme až ke konci června," řekl Vladimír Hart, ředitel společnosti Regio, která parníky provozuje.

Sinice už začínají být zase vidět

Na některých místech Máchova jezera už jsou sinice částečně vidět. To, že by ale znovu mohly ohrozit hlavní turistickou sezonu, si v Doksech nepřipouštějí. Sám dokský starosta věří, že sinice pomohou vyhubit chemické látky.

"Tvrdí to odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny. Chemické látky požírají fosfor, kterým se sinice živí, a díky tomu pak odumřou. Chemické látky by se měly do jezera nasypat před začátkem letních prázdnin a tím by se mělo jezero pro letošní rok ošetřit," řekl Krenický.

Toxické sinice překazily vloni turistickou sezonu. Kvůli jejich vysokému výskytu tu museli hygienici vyhlásit koupání na vlastní nebezpečí už na konci června a do konce léta se situace nezlepšila.

Kvůli obavám z další nevydařené sezony vzniklo v Doksech Sdružení podnikatelů Máchova jezera, které úpravy na jezeře podporuje. "Báli jsme se, že letošní sezona bude ještě horší než loňská. Vloni sem ještě přijeli turisté, kteří měli pobyty dlouho dopředu objednané u cestovních kanceláří a nemohli je zrušit. Měli jsme obavy, že letos už si pobyty ani neobjednají," řekl Milan Nyč, předseda podnikatelského sdružení a majitel penzionu ve Starých Splavech.

Jezero se bude letos opět vypouštět

Agentura ochrany přírody a krajiny už před nedávnem dokončila na Máchově jezeře speciální ekologickou hrázku. Ještě před lávkou vedoucí k pláži Klůček vznikl mokřad, který čistí vodu ještě předtím, než se dostane do Máchova jezera. "Jsou tu vodní rostliny jako rákos nebo stolístek, jejichž kořeny dokážou zachycovat sedimenty, které sem připlavou," řekl Martin Dušek, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny.

To nejdůležitější ale Máchovo jezero zřejmě teprve čeká: na podzim by se mělo znovu vypustit a začít s odbahňováním. Na akci, která by mohla stát až tři sta milionů korun, je už hotový projekt. Zda k odbahňování skutečně dojde, se rozhodne až na začátku letních prázdnin. "Pak budeme vědět, jestli jsme dostali dotaci od Unie," objasnil Dušek.