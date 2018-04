Na lyžích přes hory, kde bude v roce 2010 olympiáda

Může se hodit Jak se tam dostat

Nejbližší mezinárodní letiště je Vancouver. Přímé lety z Evropy odlétají denně například z Frankfurtu. Letenka se společností Lufthansa popř. Air Canada přijde v zimním a jarním období z Prahy na cca 16.000,- Kč. Většinou nebývá problémem vzít si jako spoluzavazadlo lyže, aerolinky doposud za tuto službu nevybírají žádné příplatky. Jak se dostat do hor

Nejpohodlnější přístup do hor je osobním autem, které si lze vypůjčit v některé z mnoha půjčoven ve Vancouveru. Cena za pronájem osobního automobilu je včetně pojištění 45 – 60 kanadských dolarů za den.

Do Whistleru jezdí autobus asi 8x denně a lístek stojí 20 – 25 CAD. Autobusy jezdí i do Pembertonu a Lilooette, ale nestaví v odlehlých místech.

Pokud jdete na stopa a máte v ruce lyže či snowboard, pojedete většinou hned. Lyžařská střediska Seymour, Cypress a Grouse Mountain jsou přístupná městskou dopravou z Vancouveru. Lyžování v Coast Mountains

CM jsou cca 200 km široké a táhnou se od Vancouveru až na Aljašku. Hory jsou posety tisíci ledovci, od malých, dlouhých několik stovek metrů, až po masivní obry široké 6 km a dlouhé 40 - 50 km. Většina ledovců končí v nadmořské výšce kolem 1500 m, mnohé však zasahují až do 300 m n. m. Nejbližší ledovec končí 30 km od Vancouveru. Průměrná sněhová pokrývka kolísá mezi 0,5 m až po 10 m. Bezprostředně v horách nad městem je normální sněhová pokrývka 4 a více metrů. Během častých sněhových bouří napadne metr sněhu i během jednoho dne. Lehký prašan padá v období listopad až únor, někdy však i v dubnu a květnu. Skialpinismus je možné provozovat v pohodě do konce června a někdy až do srpna. Ke konci sezóny je větší pravděpodobnost slunečních dní beze srážek.



5000 neznámých vrcholů Odhaduje se, ze v Coast Mountains je asi 5000 bezejmenných vrcholů, na kterých nikdy nestála lidská noha. Nejvyšší horou je Mt. Wadington (4019 m), na lyžích je to na jeho vrchol nejméně 10 dní pochodu přes rozsáhlá ledovcová pole a hluboká neprostupná údolí. Bezpečnost

je třeba dávat zejména pozor na laviny a ledovcové trhliny. Je dobré absolvovat patřičné kurzy a být vybaven: lopata je naprosto základní kus výbavy, dále je nezbytný lavinový přístroj, malý skialpinistický cepín (hodí se zvláště na jaře), kompas, GPS, mapy, někdy mačky a saně na tahání zásob pro delší výpravy. Ubytování

v Pembertonské oblasti je asi 10 chat ve kterých se dá přespat zdarma. Některé z nich jsou sice primitivní a hodně staré (ještě z doby zlaté horečky), nicméně jsou tam. Ve městech se dá přespat v levných motelích, kde se cena za noc pohybuje okolo 25-40 CAD/os. Další informace: www.bivouac.com.