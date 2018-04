Na lyžích po Orlických horách

Z Rokytnice vede trasa výletu po modré turistické značce a mírně stoupá z nadmořské výšky necelých 600 metrů na 657 metrů vysoký Polův kopec. Odtud po krátkém sjezdu do údolí potoka opět začíná stoupat k silnici spojující Rokytnici s Bartošovicemi, k chalupám Horní Rokytnice. Z Horní Rokytnice pokračuje výstup až na hřeben Orlických hor, kde dosáhne nejvyššího bodu výletu, 991 metrů vysokého Anenského vrchu. Tam trasa dnešního výletu přechází na červeně značenou hlavní hřebenovou cestu Orlickými horami, po které sestupuje do sedla.

Cestou míjí betonové bunkry, opevnění, které bylo budováno na sklonku první republiky na obranu proti tehdejšímu nacistickému Německu. Jednotlivé bunkry tvořily součást obranného systému pevnosti Hanička, dokončené na podzim roku 1938 těsně před připojením pohraničí k Německu.

Po sjezdu do sedla k hájovně Hanička, vedle které je umístěn dobře zachovalý objekt opevnění chránící přístup ze sedla dále do vnitrozemí pokračuje trasa po hřebenové cestě s mírným výškovým převýšením na 658 metrů vysoký Zadní vrch. Zde odbočuje na zelenou turistickou značku, po které se stáčí k západu. Lesní mírně zvlněná cesta zhruba po kilometru sestupuje do údolí Hvězdné, odkud již mírným sjezdem dosáhne svého cíle, nádraží v Rokytnici v Orlických horách.