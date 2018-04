Na lyžích kolem vrcholu Stropníku

I na dovolenou do Orlických hor se vyplatí vyrazit s běžkami.

Stopa vede nejprve mezi chatami rekreantů, pak podle tyčového značení, až vstoupí do lesa. Nevýrazný Vrch tří pánů (874 metrů nad mořem) poznáte dle malého přístřešku a značeného rozcestí. Červenou opustíte a přejdete na žlutou, která pokračuje ve směru, z nějž jste přijeli, červená odbočuje vpravo. Další rozcestí značek je na křižovatce se zelenou. Vás však bude zajímat červená, která se zde dělí do dvou směrů. Po rovině se dostanete do horské obce Dlouhá Louka, v níž je hospoda a točí se tam větrná elektrárna. Ale sjezd do údolí je náročný pro svoji prudkost. Levá větev červené vede do Oseka. Je sice bez možnosti občerstvení, ale sjezd je pohodlný a dlouhý. Z rozcestí vede krátce se zelenou, jež míří do Domaslavického údolí, a pomalu se blíží ke hraně hor. V místě prudšího sjezdu vede cesta oklikou mimo značku, aby se k ní po překonání klesání pozvolnějším způsobem znovu vrátila. Objedete východní a jižní svah výrazného vrcholu Stropníka (855 metrů nad mořem), v zimě obtížněji dostupného. Na jeho vrcholovém skalisku stávala dřevěná rozhledna, ale vichřice v zimě roku 1928 ji srazila a už nebyla obnovena. Na vrcholu nejsou stromy, nabízí se z něj tedy pěkný výhled do údolí a na Středohoří. Opět se setkáte se zelenou, která přichází od Dlouhé Louky a Stropníka a vede doslova do Háje. Vy však zůstanete na červené, protože nyní začíná slibovaný sjezd. Široká lesní silnice má stálý spád a dojedete po ní až k veliké hradní zřícenině Rýznburku, ze kterého uvidíte zbytek věže. U hradu asi sjezd na lyžích skončí. Jednak se zmenšil spád cesty a bývá tu méně sněhu. Projedete kolem kaple s památnou lípou, na okraj Oseka k horní dráze je to dva kilometry. Těsně před závorami je na levé straně pomník, postava muže a ženy se smutným výrazem ve tváři. Připomíná se zde tragedie na dole Nelson, při níž roku 1934 zahynulo 144 horníků. Pokud nebude sníh, můžete si přečíst jména obětí na deskách v zemi. Jste v závěru osmnáctikilometrové trasy. Pokud míříte do Mostu, využijete nádraží na horní trati, pokud na Teplice, musíte projít ještě celým Osekem. Po pravé straně minete cisterciácký klášter. Řád zde byl založen před osmi staletími. Jeho působiště se stále rozšiřovalo, a tak zde můžete sledovat několik stavebních slohů jednotlivých přístaveb či přestaveb. Cestu zakončíte na dolním nádraží. Pro orientaci vám dobře poslouží mapa KČT Krušné hory Teplicko v měřítku 1: 50 000 ze zelené série, výborná je mapa z modré edice KČT Bouřňák - Cínovec - Komáří Hůrka - Telnice v měřítku 1: 25 000.