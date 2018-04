Na lyže v létě? Proč ne!

Ten kopec je pořádně prudký, uvědomíte si na hraně sjezdovky. Sníh se ve slunci třpytí. Oči bez ochrany brýlí jsou tady odsouzené k mžourání.

Nakonec to nevydržíte, odpíchnete se a pustíte se dolů. Svah je skvěle upravený. Přesunete váhu na vnitřní okraj lyží a vychutnáváte si, jak carvingové lyže poslušně, jako samy od sebe, zatáčejí.

Rychlost stoupá, druhý oblouk. Lyže drží stopu jako přibité. A další a další. Vítr už jenom sviští kolem uší. Když prudce zastavíte dole u vleku, až vějíř sněhu odletí stranou, není tam nikdo, kdo by vás "ztrestal" káravým pohledem.

Žádná fronta, prostě přijedete a hned zase jedete nahoru, na ten parádně upravený kopec. A cestou máte čas přemýšlet, kterou sjezdovkou se vydáte dolů.

Na takové scéně by nebylo nic divného, kdyby dole v údolí necinkaly zvonce krav na pastvě a lidé nechodili v tričkách, v krátkých rukávech a v šortkách. Na švýcarských ledovcích se však lyžuje, i když kalendář ukazuje začátek školních prázdnin. Hlavní sezona ve střediscích na jihu Švýcarska začíná až v polovině července. Začátek léta je v Saas Fee i v Zermattu docela poklidný.

Saas Fee, nebo Zermatt?

Redaktor MF DNES vyzkoušel letní lyžování ve dvou střediscích na samém jihu Švýcarska. Co vás v nadmořské výšce tři a půl kilometru čeká?

Především skvěle upravené sjezdovky. Občas máte pocit, řečeno s mírnou nadsázkou, že sněhových rolb je na svazích víc než lidí.

Lyžaře zvyklého protloukat se frontami uprostřed zimní sezony zaskočí nedostatek konkurence u vleků. Prostě nečekáte, jenom jezdíte nahoru a dolů.

"Letní lyžování ,objevili' trenéři závodních lyžařů, kteří jim tak zpestřovali přípravu před sezonou. To byli průkopníci," vysvětluje Katharina Schnorrová. A skutečně. Část svahu nad Zermattem obsadily "uniformované" skupinky lyžařů. Převládali ti v modrých kombinézách Swis Team, ale nechyběli ani malí závodníci z Andorry či Itálie.

V létě se však lyžuje jen dopoledne. Kombinace tepla, slunce a lyžařů totiž povrchu ledovce příliš nesvědčí. Ale o to dříve je, alespoň v Saas Fee, možné s lyžováním začít. Kabinová lanovka na ledovec vyjíždí podle počasí. "Když je hezky, začínají třeba v šest ráno, jinak kolem osmé," říká o vlekařích Katharina Schnorrová.

Když vyrazíte nahoru na lyže, nezapomeňte se však pořádně obléci. Počasí na ledovci bývá více než nestálé.

Čím se obě slavná lyžařská střediska liší?

Ze Saas Fee se na ledovec dostanete rychleji, a to díky zdejšímu Alpin metru. Lanová dráha, která jezdí tunelem, je nejvýše položeným "metrem" na světě. Konečná stanice Allalin je ve výšce 3500 metrů nad mořem. Tady si připnete lyže a vyrazíte na sjezdovky.

Do areálu nad Zermattem sice cestujete "s více přestupy", zato tady postavili hodně působivou a hodně dlouhou U-rampu.

"Je skvělá," pochvaloval si po první jízdě Radek Holub z časopisu Snow. "Většinou rampy vyhazují ven, kdežto tahle vrací," vysvětlil. Nejlepší tak je vyzkoušet oba areály, které leží v sousedních údolích. Saas Fee a Zermatt spojily síly a pro letní lyžování nabízejí jeden skipas (viz tabulka).

Ubývání ledovců

Může se hodit Kolik to stojí Za dva dny letního lyžování v Saas Fee nebo Zermattu zaplatíte 116 švýcarských franků, čtyři dny vás vyjdou na 211 CHF a celý týden stojí 335 CHF. Více informací www.saas-fee.ch www.matterhornparadise.com

Ledovce však Švýcarům mizí téměř před očima. Z kabiny lanovky nad Saas Fee je to zřetelné na první pohled. Dole pod sebou vidíte jen prázdné kamenné koryto, které do prudkého kopce ledovec kdysi vydřel. Ledovec končil mírnou zatáčkou jen kousek od vesnice.

"Na starých fotkách ze 30. let je to vidět," potvrzuje průvodkyně, která dodává: "Letos byla dobrá zima, připadlo hodně sněhu, to je pro ledovec dobré," pochvaluje si Katharina Schnorrová.

Přesto kdybyste k ledovci chtěli dnes vyjít po svých, čeká vás dlouhá a těžká procházka. Vědci samozřejmě přemýšlejí, jak "věčnou" bílou peřinu na vrcholcích Alp ochránit. "Už je vyvinutá speciální fólie, kterou se ledovce zakryjí a ona je chrání. Ale je to drahé. A já si nedovedu představit, že by se zakryly všechny ledovce," kroutí hlavou Katharina.