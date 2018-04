Na lyže už tento víkend, doufají vlekaři v Krkonoších

"Zasněžujeme od pondělního podvečera. Celou noc bylo v provozu osmnáct děl na sjezdovce Anděl," informoval v úterý ředitel skiareálu na Černé hoře v Janských Lázních Petr Hynek.

Kdy si letos lidé na Černé hoře poprvé zalyžují, se Hynek zdráhal odhadnout: "To je teď hodně předčasné. Jasněji bude ve čtvrtek. V případě, že vydrží mráz a pomůže nám i příroda, mohlo by se asi na třech stech metrech v horní části sjezdovky Anděl začít lyžovat v sobotu."

Loni touto dobou už byla vrchní část sjezdovky Anděl týden v provozu. Později ale nastaly problémy s nedostatkem sněhu. "Věříme, že letos to bude lepší," dodal šéf areálu.

Naplno chrlí umělý sníh i děla na sjezdovkách ve Špindlerově Mlýně, na Medvědíně a na Horních Mísečkách. "Pro zasněžování budeme využívat každou minutu, kdy nám to počasí dovolí. Kdyby ochlazení vydrželo a připadlo i trochu přírodního sněhu, mohlo by se na Horních Mísečkách lyžovat už o tomto víkendu," uvedl ředitel Skiareálu ve Špindlerově Mlýně Jiří Beran.

Díky nízkým teplotám spustili v pondělí večer zasněžovací techniku i vlekaři v Harrachově, Herlíkovicích u Vrchlabí, Kořenově-Rejdicích, tanvaldském Špičáku a v Bedřichově.

Není ale vyloučeno, že nakonec zůstane jen u nadějných vizí provozovatelů lanovek. Podle posledních středečních zpráv hlásí areály zase mírné oteplení. Zastavit se dokonce musela sněhová děla ve Vesci, v areálu pro závody v běhu na lyžích při mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci.

'Chumelí' i na Šumavě

Zasněžuje se i ve dvou největších jihočeských střediscích na Šumavě. U Lipna se první lyžaři pravděpodobně svezou 5. prosince, na Zadově možná už o týden dřív.

Vlekařům bude v nejbližších dnech pomáhat i počasí, ve středu by měl sníh padat na hřebenech hor nad 1 000 metrů nad mořem, koncem týdne se sněžení přesune i do nižších poloh. "Na Šumavě by do konce týdne mohlo napadnout i několik desítek centimetrů sněhu," řekl českobudějovický meteorolog František Vavruška.





"Děla jsme spustili v noci z pondělí na úterý a se zasněžováním budeme pokračovat, dokud nám to počasí dovolí. Také doufám, že začne padat i přírodní sníh. Vždyť vloni touto dobou jsme ho tu měli půl metru. Pokud nepřijde nějaké velké oteplení, mohli bychom spustit lanovku už poslední listopadový víkend," doufá ředitel Lyžařského areálu Zadov Pavel Voldřich.

Ceny permanentek se proti loňské sezoně příliš měnit nebudou. Na Zadově zůstávají stejné, u Lipna mírně stouply. Loni zde stál celodenní lístek pro dospělého v hlavní sezoně 470 korun, letos vyjde na 490.

Ve Skiareálu Lipno bude lyžování dražší, ale na lyžaře čekají velké změny - úpravy stály 200 milionů korun. Od července zde postavili tři moderní čtyřsedačkové lanovky a prodloužili a rozšířili sjezdovky.