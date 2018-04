Na lyže s dětmi do Skiareálu Lipno

Osamoceného lyžaře aby na zdejším svahu pohledal. Když tak nejspíš dohání své dítě, které mu ujelo neznámo kam. Dospěláci tu totiž fungují hlavně jako učitelé drobotiny, které je v lipenském skiareálu jasná převaha.

Zatímco malí tříletí špunti zkoušejí první krůčky ve zcela novém Bambini Parku, ti starší nad čtyři roky se za pomoci rodičů nebo najatých instruktorů řadí na pojízdné koberce v místním Fox Parku, aby posléze srdnatě prokličkovali mezi brankami se zvířátky. Když ale mezi ně přijde zdejší maskot, dvoumetrový Lišák Fox a jeho stejně urostlý kamarád Kapitán Lipánek s náručí plnou bonbonů, není mezi dětmi rozdíl. Sladkou odměnu si jde za své snažení vybrat každý.

Úsměv na tváři malého lyžaře zahřeje rodiče u srdce. Se sněhem tu někdy může být problém. Když ale mrzne, pomohou děla.

Tipy na výlety s dětmi Magazín Rodina DNES přináší každý pátek tip víkend s dětmi od některého redaktora či editora MF DNES.

Receptů, jak děti naučit lyžovat, je spousta, my s mužem jsme si vybrali ten nejjednodušší. Svěřili jsme potomky instruktorům do zdejší lyžařské školy a zmizeli na sjezdovku. Když je totiž rodič nablízku, dítě neustále bolí nožičky, je mu zima, chce smrkat, čurat, má žízeň, hlad a hlavně nechce jezdit. Je-li však ve skupině podobně osamocených „chudáků“ pod vedením šarmantního lyžařského gurua, nic takového ho ani nenapadne. Naopak. O sto šest se snaží obkroužit ve sněhu zabodnutého panďuláka, jen aby to pan instruktor ocenil. Vy už pak můžete jen sklízet plody jeho učení, dítě chválit a k obědu mu dopřát jindy zakazovanou Coca-Colu a hranolky s kečupem. I když ve zdejších restauracích Lanovka či u U Yettiho mají i zdravější menu.

Rodiny s dětmi jsou vítány

Skiareál Lipno byl jeden z prvních v České republice, který se začal specializovat na rodiny s dětmi. Inspirovali se tu v Rakousku a dobře udělali. Unikátem je zdejší Fox Park, největší výukové hřiště u nás. Je vybavené třemi pojízdnými koberci, brankami i lyžařským kolotočem. Rodiče jej mohou využívat k výuce svých dětí zcela zdarma v rámci své permanentky. A užijete si ho i po 18. hodině. Zatímco vy se oddáváte večernímu lyžování, drobotina může kopec ve Fox Parku sjíždět na sáňkách a bobech.

Pokud nechcete své děti učit sami, svěřte je instruktorům. O ty zdejší je tu každou sezonu rvačka, ale málokdy se stane, že na vás žádný nezbude. I když... Doporučuji si výuku raději rezervovat předem, zvlášť o jarních prázdninách.

Troufnou si už vaši malí lyžaři na sjezdovku? Tak hurá nahoru! Vyvezou vás tam tři moderní čtyřsedadlové lanovky. Místní sjezdovky si užijí začátečníci i pokročilí. A pokud si vaše děti chtějí zařádit, pusťte je na skikrosovou dráhu s pořádnými hupy. Odsud je hned tak nedostanete.