Na lyže pod masiv skřítků

Jak se tam dostat

Z ČR vedou do Dolomit tři cesty: první přes Rozvadov, Mnichov, Innsbruck, Brenner, Egna, Ora až do údolí Val di Fassa. Druhá trasa vede přes Dolní Dvořiště, Linec, Salcburk, Innsbruck, Brenner, Egna, Ora a údolí Val di Fassa. Z Moravy je to nejblíže přes Vídeň a Salcburk.



Kde začít

Okruh kolem masivu Sella Ronda lze začít v letovisku Canazei nebo v Campitellu.



Tip

Výlet na Sella lze kombinovat s lyžováním v údolí Val di Fassa. Za návštěvu stojí i sousední údolí Val di Fiemme. Permanentka Dolomity super ski platná pro celé východní Dolomity, ale i jižní Tyrolsko přijde v sezoně v přepočtu kolem 5000 korun.



Co si přivést z Dolomit

Tak třeba italské víno. V Dolomitech to je třeba Marzemino.



Více informací naleznete na: www.trentino.to