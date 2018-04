Na lyže do Rakouska? Nemusíte daleko

Obertauern





Obertauern v Salcbursku by se možná urazil, kdybychom ho označili za méně známý. Dnes je to místo, které takovým tyrolským gigantům, jako je například Kitzbühel, úspěšně šlape na paty. Symbolem Obertauernu je zeměkoule. Tady se prostě jezdí kolem světa" ­ v kruhu kolem údolí, nahoru a dolů... Dohromady 26 lanovek a vleků a také 120 km upravených tratí. Lahůdkou pro lyžaře i snowboardisty je prudká kilometrová boulovatá Gamsleiten II, kolem níž se dá jezdit i volným terénem. Komu to nestačí, může se s největší opatrností vydrápat až na samý vrchol Gamsleitenspitze o desítky metrů výš a zkusit si to až z nebe. Co ještě vědět? Tady v roce 1965 natáčeli Beatles svůj film Help a z nejvyšší dostupné hory údolí Zhenerkarspitze (2381 m) je při hezkém počasí vidět i nejvyšší hora Rakouska Gross Glockner (3798 m). Jediná nevýhoda ­ údolím skoro neustále profukuje severní vítr, takže je potřeba myslet na teplé oblečení. Ski pas na den stojí 30 eur pro dospělé a 15 pro děti. Z Prahy 480 km, asi 70 km za Salcburkem před pověstným Tauernským tunelem se z dálnice odbočuje na Radstadt, odkud je to 20 minut jízdy.





Kdo by neznal salcburský Schladming nebo Mekku běžců Ramsau. Takové Forstau, i když je proti nim trpaslíkem, je součástí další nové propojené oblasti Amadé. Také zde je příjemné lyžování hlavně pro rodiny s dětmi. Osm lanovek a vleků od 930 do 1885 metrů na Fageralmu slouží lyžařům pro 15 km tratí. A koho to ve Forstau přestane po dvou dnech bavit, může sjet autem do nedalekého Gleimingu, odkud se dá jezdit přes nejvyšší kopec Reiteralm (1860 m) až na schladminské sjezdovky pod Planai. Forstau připomíná naše hory, ale prakticky bez front a s typickým alpským posezením před sroubenými chatami pod slunečníky a nad voňavou polévkou s obřím játrovým knedlem". Do Forstau se jede přes Salcburk, pak po dálnici dál na jih. Odbočí se v Radstadtu.



Lyžařská oblast Západní Dachstein připomíná Krkonoše. Představte si však tu krásu, že byste jeli na sjezdových lyžích přes hory a doly z Harrachova do Špindlu, do Pece a nazpět. To se v Annabergu podařilo a dnes se zde lyžuje na 35 lanovkách a vlecích, na 85 km upravovaných tratí. Z málo známých a malých lyžařských místeček se stala docela slušně propojená oblast, odkud jsou krásné výhledy na masiv třítisícového Dachsteinu. Nejkrásnější sjezdy vedou z Hornspitzu (1450 m) na obě strany do bohatších" středisek Gosau nebo Russbachu. Daleko nejlevnější ubytování lyžař najde v Annabergu na druhém konci propojené oblasti, odkud to trvá na Hornspitz asi hodinu. Ski pas na den stojí 25,50 eura pro dospělé a 14,50 pro děti. Vedou sem dvě cesty ­ jedna přes Linec a po dálnici na Mondsee, potom Bad Ischl, druhá opět po dálnici přes Salcburk, pak Eben a Lungötz.



Krásné lyžování v divoké přírodě, kde potkáte spíš medvěda než restauraci se slunečníkem", je v těsné blízkosti dálnice z Lince na Štýrský Hradec. Dolní stanice moderní zubačky" leží jakoby zapomenuta pár kilometrů za městečkem Spital. Zubačka vyveze lyžaře 600 výškových metrů na plató Würzeralm, odtud se větví sedm vleků a lanovek až na Frauenkar do výšky 1870 m. Právě z Frauenkaru jsou ty nejhezčí pasáže lesních sjezdovek. Nejdelší trať až dolů na parkoviště měří celých devět kilometrů. Druhou dominantou je Gammeringsattel (1605 m), odkud jdou ostřejší sjezdovky a mírná modrá až do údolí. 8 lanovek a vleků, 18 km preparovaných sjezdovek ­ je to málo?