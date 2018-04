Na lyže do Bulharska aneb Alpy za pár korun

Může se hodit Jak se tam dostat Do Bulharska lze dojet autem i vlakem, ale nijak zvlášť příjemné cestování to není. Cestovní kanceláře dopravují své klienty obvykle letecky do Sofie, odtud pak je nutno přejet do Banska zhruba tři hodiny autobusem. Celkem i s odbavením vyjde cesta na sedm až osm hodin. Za kolik Ceny jsou v Bulharsku v průměru o 10–20 % nižší než u nás. Ve vyhlášených letoviscích jsou ale ceny služeb a zboží vyšší než v turisticky méně exponovaných místech, například nahoře na Pirinu je dráž než v Bansku. Přesto jsou ceny za lyžování mnohem nižší než ve známých evropských lyžařských střediscích. Jídlo a pití Velké pivo se dá sehnat v restauraci od 1,50 leva čili cca 22 korun v závislosti na kurzu leva−euro−koruna. Hlavní jídlo vyjde na 3 až 8 leva (45−120 Kč), polévka na 1,50 až 3 leva (22−45 Kč). Půllitrový džbánek vína stojí od 2 leva (30 Kč), láhev kvalitního značkového bulharského vína pak 10 až 30 leva (150 až 450 Kč). Více informací najdete v bulharštině a angličtině na www.banskoski.com