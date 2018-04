Na lyže do Alp? Zatím jen na ledovec!

Obdobné je to i v Kaunertalu, kde je o deset centimetrů méně, či v Mölltalu, Obergürglu, Söldenu, Zillertalu a Pitztalu - všude kvalitní sněhová vrstva nad 150 centimetrů (v údolích o poznání méně) a fungující vleky. O lyžařský prodloužený víkend v Rakousku soutěžte ZDE.

Švýcarsko

Poměrně nepříznivé lyžařské podmínky přetrvávají ve Švýcarsku. Pokud jde o sníh, Klosters, Gstaad, Arosa a další střediska hlásí nulu. V Zermattu jsou ze 194 kilometrů sjezdovek pod sněhem jen dva kilometry, a to pod umělým sněhem. Webová stránka střediska ale ujišťuje, že zasněžení je kvalitní - vleky však v provozu nejsou.

Lepší to není ani ve Svatém Mořici. Až ale napadne sníh, návštěvníci se mohou těšit na spoustu novinek, kterými se tato lokalita na letošek vybavila. Jde například o rozsáhlou renovaci přepravních zařízení či o 260 nových sněhových děl na

sjezdovkách a dalších 15 na běžeckých tratích.

Nová je také horská železniční dráha na Piz Nair a dokonalá polstrovaná šestisedačka na Corvigli. Další novinkou jsou mimoúrovňové přejezdy pod závodištěm na Mundta San Murezzan tunely, bez křížení sjezdových tratí. Na hravé zákazníky, kteří nehledí na nějaký ten frank, čeká po lyžování casino v přebudovaném hotelu Kempinski.

Francie

Se sněhem to zatím není žádná senzace ani ve Francii, i když tam v posledních dnech stále častěji sněží. 120 centimetrů sněhu - z toho 15 nového - mají prý v Alpe d'Huez, vleky ale zatím nefungují. V Chamonix hlásí sice 180 centimetrů, ale jen tři vleky v provozu. Takže milovníci lyžování jsou spíš odkázáni na listování v katalozích a seznamování s tím, co jim na nadcházející sezonu francouzská horská střediska připravila nového či co by bylo dobré zkusit mimo obvyklou sjezdovku.

V Les Arc je takovou zajímavostí možnost sjet si letmý kilometr. Rychlostní rekord zdejší tratě na svazích Aiguille Rouge je sice 250,7 kilometru v hodině, běžnému lyžaři ale jistě bude stačit, když se sklouzne i poloviční rychlostí.

Za poplatek 12 a půl eura je možné zkusit, zda jsme s to uhánět ze svahu rychlostí 110 km/hod., za což můžeme dostat bronzovou medaili. Pokud to rozjedeme na 130, čeká nás stříbro a o 20 kilometrů rychlejší sjezdař dostane zlato. Můžete si půjčit i speciální lyže, helma je samozřejmostí. Dva pokusy stojí 20 eur.

Itálie

Lyžuje se například na ledovci Presena v oblasti Tonale/Ponte di Legno (na severozápadním okraji údolí Val di Sole.) Vleky jsou v provozu i na okolních sjezdovkách, kde leží kolem 60 cm přírodního sněhu.

Slovensko

Mnoho sněhu tady není. Přírodní sníh nepadá a horská střediska ještě čekají s umělým zasněžováním, a to kvůli nepříznivým meteorologickým podmínkám - je příliš teplo.

Německo

Na větší sněhovou nadílku čekají.