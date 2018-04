Na Lipně a ve Špindlu spustily sněžné kanony

Lyžaři dostali první naději, ale je to skutečně jen naděje, protože počasí zatím neslibuje stabilní podmínky. Teploty přes den stoupají hodně nad nulu a proto se děla rozbíhají jen v noci nebo ráno.

Ve Skiareálu Lipno zasněžovali ze středy na čtvrtek jen zhruba od 23:00 do 8:00, ve Špindlu to bylo ještě o trochu horší. Podle Martiny Čermákové ze Skiareálu Špindlerův Mlýn se kanony rozjely až ve čtvrtek ráno na pouhé dvě hodinky.

Tuto noc by zasněžování umělým sněhem mělo na obou místech pokračovat a pokud podmínky vydrží, mohlo by to takto jít aspoň do neděle. Od pondělí totiž předpověď hlásí opět mírné oteplení.

Zda to bude stačit na první lyžování, je ale zatím těžké předpovědět.

Jak uvedl Martin Řezáč ze společnosti Lipno Servis, na Lipně rozjeli 33 kanonů ze čtyřiceti. Zasněžovaly se tři hlavní páteřní sjezdovky, které vedou pod lanovkami a také výukový dětský lyžařský areál Fox park.

Ve Špindlerově Mlýně dopadl první umělý sníh na sjezdovky ve Svatém Petru, na Mísečkách, na horní část sjezdovky Medvědín a na sjezdovku Labská.