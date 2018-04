Na levné nákupy do New Yorku. Tipy, kde nejvíc ušetříte

Nejen materiálnem živ je člověk aneb co musíte v N.Y. vidět vyhlídka na Manhattan ze střechy Empire State Building nebo z Top of the Rock – Rockefellerova komplexu (druhá možnost je možná ještě lepší, nečekají tam na vás žádné fronty); v Rockefellerově centru se už teď dá bruslit

projížďka trajektem z nejjižnějšího cípu Manhattanu na Staten Island a zpět (cesta zdarma nabízí úžasné výhledy na newyorské mrakodrapy a na Sochu svobody)

večerní procházka po Brooklynském mostě opět s výhledem na panorama New Yorku

Muzea – American Museum of Natural History, Guggenheim Museum, Museum of Modern Art…

procházka Central Parkem

prohlídka nejrušnějšího náměstí světa – Times Square

procházka čtvrtí Chinatown a Little Italy

prohlídka nejslavnějších butiků světa na Madison Avenue

projížďka autobusem a procházka po slavné Broadwayi

návštěva muzikálu na Broadwayi – například Chicago, Mamma Mia nebo Lví král…

sportovní fanoušci by měli zhlédnout utkání slavných New York Rangers v Madison Square Garden nebo baseball na stadionu New York Yankees v Bronxu