Na legendární rozhlednu nájemce turisty nepustí. Hrozí i psy

Nájemce Bramberku a okolních pozemků sice dostal výpověď, tu ovšem napadl žalobou u jabloneckého okresního soudu. "Podle mě platí stávající stav, dokud soud spor nerozhodne," upozornil nájemce.

Bramberk ale chátrá a množí se stížnosti na chování nájemce, který od rozhledny i z pozemků návštěvníky velmi nevybíravým způsobem vyhání. Některým dokonce vyhrožuje, že na ně pustí psy.

Bramberk Rozhledna stojí poblíž Lučan nad Nisou na vrcholu kopce Krásný ve výšce 787 m n.m. Původní dřevěná rozhledna byla postavena Německým horským spolkem v roce 1889 a za tři roky nedaleko přibyla i chata, která zde stojí dodnes. Současná, žulová, podoba 21metrové věže pochází z roku 1912 a je dílem jabloneckého stavitele Roberta Hemmricha.

"První, kdo v těchto případech něco poruší, jsou samotní turisté. Často nerespektují varování a zákaz vstupu na soukromou půdu. Chráním jen své soukromí, na to mám právo," oponuje nájemce Bramberku.Obec Lučany nad Nisou se už dlouho snaží získat pozemky i rozhlednu do nájmu nebo je koupit v dražbě. Chce rozhlednu získat a opravit. "Také bychom rádi cesty kolem zpřístupnili veřejnosti," řekl lučanský starosta Ladislav Pivrnec.

Peníze na opravy, asi 250 tisíc korun, dají Lučany. Další by mohly přijít z jablonecké radnice a z veřejné sbírky.

Otevření rozhledny komplikuje žaloba a vleklý spor

Původně měl starosta v plánu získat Bramberk už letos k 1. únoru. Žaloba na výpověď z nájmu však celý případ zkomplikovala. "Včera jsme byli pozemky zkontrolovat. Je na nich majetek nájemce. Sejdeme se příští týden a dohodneme se na dalším postupu," popsal ve čtvrtek vývoj sporu starosta. Už dnes je ale jasné, že v následujících dnech se pozemky nezpřístupní. Jejich otevření turistům bude mnohem složitější.

"Nájemce má smlouvu na pozemky, kterou může konkurzní správce vypovědět na jaře. Snad se dohodneme, že do dubna nebo května pozemky vyklidí. A pak by si je do nájmu i s rozhlednou vzala obec," vysvětlil starosta.

Pokud by jednání naplánovaná na příští týden k ničemu nevedla, konkurzní správce by na vyklizení pozemků kolem Bramberku podal žalobu. Pak by spor řešil soud, což by mohlo trvat i měsíce.

