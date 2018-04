Na Labi jsme jediní, tvrdí na parníku

Parník, jenž po Labi v Hradci Králové vozí výletníky, je sice o mnoho menší než jeho vzory z dob Toma Sawyera a Huckleberryho Finna, ale ve městě se za rok provozu stal velkou atrakcí. "Vyplouváme," hřmí hlas kapitána a umouněný kotelník přihazuje do kotle uhlí. Další člen posádky rychle odmotá z hřibu na molu kotevní lano a deset pasažérů, což je maximální možný počet, se začne nejistě otáčet po břehu.

"Právě jste svůj život svěřili parníku, který jako jediný svého druhu jezdí mezi Hradcem a Hamburkem," oznamuje suše kapitán a loď se vydává proti proudu. "Lodě mi učarovaly na celý život. Nejdříve jsem o nich jen četl a stavěl modely, ale to mi nestačilo. Rozhodl jsem, že musím postavit skutečnou loď. První jsme s kamarádem Zdeňkem Balským postavili před dvěma roky na zahradě a vyzkoušeli na Správčickém rybníku," říká Jaroslav Kostkan. Loni v květnu se na Labi v Hradci Králové objevil parníček.

Dvojice mužů založila Hradeckou paroplavební společnost a kromě vyjížděk parníčkem začala půjčovat pramice. Protože prý chtěli mít něco neobvyklého, zvolili parní pohon. "Nemohli jsme však sehnat žádného výrobce parních strojů, až nás jednou navštívil generální ředitel hradecké škodovky a nabídl nám pomoc. Když jsme stroj poprvé spatřili, byli jsme nadšeni. Spaluje pouze černé uhlí s nízkým obsahem síry, takže je šetrný k životnímu prostředí," říká Balský.

Do kotle se musí za jízdy neustále přikládat. I to považují turisté za atrakci. "Museli jsme u Státní plavební správy složit zkoušky, abychom mohli řídit takové plavidlo," říká Kostkan. Jízda trvá padesát minut a plavidlo pluje rychlostí osm kilometrů za hodinu. Výletní trasa vede od Tyršova mostu v centru města ke Kamennému mostu na Pláckách. Kapitán během plavby upozorňuje na zajímavosti podél řeky. "Z lodi je pěkný pohled na historické jádro města. Když jedeme kolem Muzea východních Čech architekta Kotěry, neopomenu zdůraznit, že půdorys budovy je ve tvaru lodi. Je vidět Bílá věž i část katedrály. I když jezdím druhým rokem od května do října pět dní v týdnu, přesto mne pohled na architektonické památky vždy omráčí," říká Balský.

Bezpečnost plavidla potvrzuje i lodní kniha, takzvaný technický průkaz lodi, který majitelům vydala plavební správa. "Přesto na řece operuje náš záchranný člun a může kdykoliv přispěchat na pomoc," říká Balský. Oba muži nyní staví další paroloď, která bude větší než nynější plavidlo. Chtějí také rozšířit půjčovnu loděk. "Oba máme svá zaměstnání a půjčovnu otevíráme až odpoledne. V budoucnu chceme mít půjčovnu otevřenou přes léto po celý den," plánuje Kostkan.