Na Kubě se přestávají kouřit doutníky v restauracích

Vláda v Havaně začala vymáhat nařízení o zákazu kouření v restauracích z roku 2005, které od té doby většina podniků ignorovala. Cílem je podle oficiálních prohlášení zlepšení kulinářských prožitků a ochrana zdraví hostů i zaměstnanců.

Odpůrci úpravy však v této karibské zemi proslulé doutníky Cohibas, Montecristos a Romeo a Julietas protestují a tvrdí, že kouření je součástí místního šarmu. Sklenička zdejšího rumu a aromatický doutník tradičně patří k dobrému jídlu na Kubě.

Řada státních restaurací v Havaně ale začala kuřáky posílat s doutníky a cigaretami ven.

"Nekuřácké prostory? Neuvěřitelné," říká Michael Kuntze, německý manažer, který si právě vychutnává doutník a usrkává rum a colu v hotelu Conde de Villanueva, v jedné z proslulých havanských kuřáren. "Taková nařízení máme v Evropě a nechceme je tady. Proto sem jezdíme," vysvětluje rozhořčeně.

Zavedení zákazu kouření oznámilo od konce roku 2011 nejméně devět státních restaurací v turistické oblasti Havany a další se na to připravují. Zákaz se přitom netýká barů a nočních klubů ani soukromých restaurací.

Havanští úředníci tvrdí, že nejde o nařízení shora, ale spíše o trend, který se šíří v samotných restauracích. Připouštějí ale, že nějaké oficiální nařízení by mohlo brzy přijít.

"Existuje kampaň na světové úrovni, které bychom se také měli zúčastnit a vytvořit tak zdravější prostor pro nekuřáky i kuřáky," říká jeden z nich. Hosté si přitom mohou svůj doutník vychutnat hned po jídle, pouze se musí přesunout ke stolkům venku. Tam se mohou zároveň kochat pohledy na promenády, náměstí a užívat si tropického vánku.

Pro mnoho Kubánců zůstává ale opatření těžko přijatelné. Ostrovní země je proslulá doutníkovým průmyslem, který každoročně vydělá přes 400 milionů dolarů (zhruba sedm miliard korun). I když bylo v minulosti nějakého zboží nedostatek, cigarety byly stále součástí měsíčních přídělů. Dokonce i nekuřáci měli z dotovaného tabáku užitek, když ho vyměňovali na černém trhu za jiné zboží.

V současné době ale státní rozhlas každou chvíli vysílá informační kampaň o škodlivosti kouření a na cigaretových balíčkách stojí zdravotní varování. Zmizely i automaty na cigarety. Vláda začala omezovat vydávání poukázek na cigarety v 90. letech a v roce 2010 je úplně zastavila.

Podle statistik stále kouří čtyři Kubánci z deseti, což je ale podstatný pokles z 60 až 70 procent kuřáků v 70. letech. Od roku 2005 platí zákaz kouření v divadlech, obchodech, autobusech, taxících, restauracích a dalších uzavřených veřejných prostorech.

Mnoho lidí přitom ale opatření stále ignoruje a turistům by na Kubě doutník chyběl. "Co je Kuba? Rum, doutníky, slunce a lidi," konstatuje cestovatel z Hamburku, Dirk Brodersen. "Kubánský jazz bez doutníku – to není dobré," dodává.