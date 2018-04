Na krušnohorském Plešivci začala stavba skiareálu za 400 milionů

Osm let lidé o moderním lyžařském areálu na Plešivci jen slýchali. Příští zimu se na jeho sjezdovkách také svezou. Tehdy už budou jeho svahy zdobit tři moderní čtyřsedačkové lanovky a čtyři sjezdovky všech stupňů obtížnosti. Areál bude sloužit i v létě, a to pěším turistům i cyklistům.

"Celý projekt má několik etap. Na první z nich nám více než z poloviny přispívá Evropská unie, přes dvě stě milionů je z našich prostředků. Druhou etapu si budeme platit sami, investujeme do ní necelých 120 milionů," řekl Petr Voráček, manažer investora, kterým je karlovarské společnost HR Agency.

Peníze, které do Plešivce firma nalije, pochází podle Petra Voráčka také z hazardu. A to asi 2 až 3 procenta. "Částečně jsme o ně žádali společnosti, které tyto prostředky z hazardu mají. Kolik těchto peněz do skiareálu půjde, ale nedokážu říct," uvedl.

Až bude skicentrum kompletně hotové, nabídne sjezdařům necelých patnáct kilometrů tratí, přičemž po nejdelší z nich se lyžaři svezou z Plešivce až do Pstruží. Černá sjezdovka bude měřit 960 metrů a bude nejdelší příkrou sjezdovkou na Karlovarsku.

Co nabídne Plešivec Lanovky a vleky (kapacita) A Čtyřsedačková lanovka (2 400 os./hod.)

B Čtyřsedačková lanovka (2 400 os./hod.)

C Čtyřsedačková lanovka (2 381 os./hod.)

D lyžařský vlek (800 os./hod.)

E lyžařský vlek (600 os./hod.)

F1 pohyblivý vlek (1 200 os./hod.)

F2 pohyblivý vlek (1 200 os./hod.)

F3 pohyblivý vlek (1 200 os./hod.)

F4 pohyblivý vlek (1 200 os./hod.) Sjezdové tratě 1. Modrá 1 820 m

2. Modrá 1 230 m

3. Černá 905 m

4. Červená 1 130 m

5. Modrá 1 550 m

6. Modrá 450 m

7. Modrá 4 250 m

8. Modrá 350 m

9. Modrá 300m

Investor při plánování projektu nemyslel jen na zdatné lyžaře, ale také na ty začínající. "Krušné hory hodně zaostávají ve výuce dětských a vlastně i dospělých lyžařů. Proto se budeme snažit vybudovat špičkové dětské centrum, které bude největší v Krušných horách," uvedl Petr Voráček.

Celý den za 500 korun

Celý skiareál bude mít automatický systém zasněžování, a to na dálkové ovládání, šest restaurací či bufetů a nová parkoviště. Lidé se k nim dostanou buďto ze Pstruží nebo z Abertam.

Cena celodenní jízdenky by podle manažera projektu měla být kolem pěti stovek. "Nechceme vystupovat jako samostatný areál, ale jako jedno z lyžařských center Krušných hor. Rádi bychom, aby sjezdaři strávili třeba jeden den u nás, jeden na Klínovci a pak si zajeli zalyžovat třeba na německou stranu hor," řekl.

S velkými nadějemi hledí teď na Plešivec také starostové z okolních obcí, především Zdeněk Lakatoš z Abertam a Josef Níč z Merklína. V roce 2005 společně založili svazek obcí, jehož cílem byly mimo jiné budoucí pracovní místa.

"Postupně tu zanikají veškeré pracovní příležitosti, což chceme vyřešit podporou cestovního ruchu. Podobně, jako to udělali na Božím Daru," uvedl Josef Níč.

Skiareál by měl zpočátku zaměstnat kolem padesáti lidí, kromě pracovních míst na Plešivci si starostové hodně slibují také od druhotné zaměstnanosti, například díky vzniku nových penzionů, restaurací nebo hotelů. Jak v Abertamech tak v Merklíně už na nich obyvatelé pracují.