Na Krétě vládnou cikády, olivy a klid

CHANIA

Malebné městečko Chania, kde se smísily turecké a křesťanské vlivy. Benátský přístav obklopují kavárničky, jen pár kroků odtud leží chanijská perla - čtvrť Topanás s úzkými uličkami, malými krámky a tavernami.



SOUTĚSKA IMBROS

Každý bedekr turistům doporučuje návštěvu soutěsky Samaria. To je však v létě - vinou horka a množství turistů sebevražda. Vydejte se raději do soutěsky Imbros, je mnohem kratší a neokupují ji záplavy turistů. Soutěskou, která se v jednom místě zúží až na dva metry, vás bude provázet zvuk zvonečků koz kri-kri.



KNÓSSOS

Zbytky paláce, který se stal centrem mínójské kultury, sahají do roku 2000 před naším letopočtem. O částečnou rekonstrukci paláce se pokusil britský archeolog sir Arthur Evans. Nápadité sloupy turistům umožňují popustit uzdu fantazii a představit si palác v celé jeho kráse.



VRONDÍSI

Pohled na oprýskané zdi kláštera a usměvavé mnichy, kteří si v benátské fontáně s postavami Adama a Evy chladí kýtu masa a soudek s vínem, potěší každého romantického snílka. Atmosféru umocňují pomerančovníky rostoucí na nádvoří.



PLÁŽ A KLÁŠTER PRÉVELI

Nedaleko kláštera leží jedna z nejkrásnějších pláží Kréty, kde je možné se koupat jak ve sladké, tak v mořské vodě. Koryto řeky lemují palmy, oleandry a eukalypty.



RÉTHYMNON

Hlavní dominantou města jsou hradby a pevnost ze 16. století. Jak Krétou kráčela historie, kostel svatého Mikuláše v pevnosti se změnil na mešitu sultána Ibrahima s velkou kupolí. Za návštěvu určitě stojí i benátský přístav, uličky Starého města s domy s dřevěnými balkony.