Na kopci Miloňová v Beskydech vyroste nová rozhledna

Zatímco v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm finišují práce na rozhledně podle známého architekta Dušana Jurkoviče, ve Velkých Karlovicích bude stát moderní dřevostavba.

Rozhledna podle Dušana Jurkoviče v Rožnově pod Radhoštěm.

"Nebudeme kopírovat Rožnov, rozhodně nepůjde o Jurkovičův styl. Podoba naší rozhledny bude mnohem jednodušší. Jde o dřevostavbu s kamenným základem a se šindelovou střechou," popsal Miroslav Koňařík, starosta Velkých Karlovic.

Rozhledna bude mít asi 18 metrů a nabídne příjemný rozhled na veškerá údolí Velkých Karlovic. Obec se svou rozlohou řadí k největším v republice, pohled na místní krajinu z výšky proto bude stát za to. "Z rozhledny by mělo být vidět až do Karolinky a do údolí Vsetína," předpokládá starosta.

Půjde hlavně o další turistickou atrakci, kterou obec nabídne návštěvníkům. Díky nové stavbě vznikne i zajímavý bod, který bude cílem vycházek místních lidí i turistů, kteří do Karlovic přijíždí. "Dojde k propojení turistických tras přes vrchol kopce," plánuje Koňařík.

Lesníci budou z nové věže střežit údolí před požáry

Na přípravě stavby spolupracovala radnice s Lesy České republiky. Ty jsou také hlavním investorem. "Začneme se stavbou v září a do zimy bychom měli mít práce ukončené," uvedl Martin Pavlíček, ředitel krajského ředitelství Lesů.

Lesníci budou rozhlednu využívat také ke kontrole rozsáhlých karlovských údolí. "Půjde v podstatě o lesní věž, kterou budeme potřebovat i jako stanoviště pro kontrolu požární bezpečnosti v období sucha," upozornil Pavlíček.