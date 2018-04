Na kolo i s dětmi. Vybíráme vozík, sedačku, odrážedlo i tažnou tyč

Krok první: vozík

Dítě je na světě, můžeme vyrazit – díky vozíkům připojovaným za kolo. Nejde ještě o vlastní pohybovou aktivitu dítěte, ale o cyklistikou společně naplněný čas rodiny. Je však důležité vědět, co od společně stráveného času čekáme.

Extrémem je absolvování mnoha desítek kilometrů denně s vozíkem. Dítě vlastně nevidíte, nejste s ním a vozík se stává jen prostředkem pro uspokojení vlastní potřeby.

Ideální jsou výlety prokládané zastávkami pro hraní, odpočinek, ale především pro kontakt rodiče s dítětem. Při rozumném používání je vozík skvělou možností, jak potomka vyvézt na čerstvý vzduch, podobně komfortně jako v kočárku.

Při převážení miminka, které ještě neumí samo sedět, je nutné do vozíku použít speciální sedačku, nejčastěji se doporučuje do deseti měsíců věku. Do některých modelů lze instalovat autosedačku, k dalším je možné dokoupit tzv. miminkovník. Bezpečí dítěte má dále na starosti pevný rám a bezpečnostní pásy.

Výhled poskytují čirá slídová okna, čerstvý vzduch zajišťují síťované části, které lze v případě nepříznivého počasí zakrýt. V horkém počasí je nutné počítat s tím, že teplota uvnitř vozíku bude také vysoká, a dostatečně větrat, volit pro jízdu spíše stinná místa či ranní a nebo večerní hodiny, případně vyrážet na menší vzdálenost.

Vozík Zwei plus zwei Croozer Kid For 2 je dvoumístný, představuje střední třídu vozíků. Disponuje 100litrovým zavazadelníkem, výbavou pro kolo, běh a použití coby kočárku. Cena je 10 990 Kč.

Existuje mnoho provedení vozíků v širokém cenovém rozpětí – liší se počtem míst k sezení (jedno nebo dvě), velikostí nákladového prostoru i prostoru pro nohy, kvalitou odvětrání i polstrování sedaček. Různé jsou i doplňky (některé modely mají volitelné sety pro běh, jízdu na kole, kolečkových bruslích, lyžích, vozík lze využít i jako kočárek), možností rozložení a velikostí složeného vozíku (důležité při přepravě autem).

Vozíky se liší i hmotností, konstrukcí (odpružené a neodpružené modely), nosností (až okolo 40 kg), kvalitou potahů, počtem kol (jedno nebo dvě), přítomností parkovací brzdy, odkládacích kapes a mnoha dalšími parametry, třeba i způsobem spojení s tažným kolem.

Vozík stojí minimálně 5000 Kč, na to, že seženete použitý, příliš nespoléhejte. Na internetu existují i speciální bazary s vozíky, ale vždy jsou rychle rozebrané.

Proto je dobré vědět, že existují i půjčovny vozíků. Hodí se hlavně v případě, že vozík využijete třeba jen dovolenou nebo nějaký víkend. Půjčovné se pohybuje od 500 Kč za víkend, od 1000 Kč za týden, od 500 Kč za každý další týden, záloha od 3000 Kč dle provedení.

Jízda s vozíkem vyžaduje obezřetnost. V zatáčkách je dvoukolák citlivý na vysokou rychlost, v níž zvláště na nerovném povrchu může být poměrně vratký. Pozor také na nerovnosti – ačkoliv vy je příliš nepocítíte, následky otřesů ve vozíku mohou být dle konstrukce mnohem výraznější.

V silničním provozu je nutné myslet na to, že vozík je nízký a řidiči jej mohou přehlédnout. Vyplatí se proto bezpečnostní praporek. Na prašné cestě zadní kolo víří prach, který jde do vozíku, síťovina ochrání dítě před hmyzem, odlétajícími kamínky a podobně, s prachem si ale neporadí. Dítě se nehýbe, v chladném počasí je dobré jej odpovídajícím způsobem obléci.

S vozíkem za kolo jsou ideální výlety prokládané zastávkami pro hraní, odpočinek, ale především pro kontakt rodiče s dítětem Bezpečnostní praporek je u vozíků velmi praktickým doplňkem, zajistí viditelnost vozíku pro řidiče aut. Někdy bývá součástí výbavy, pořídit jej ale lze i samostatně za 190 Kč (zde značka Dvě plus dvě).

Krok druhý: sedačka

Přilbu vždy Nejen při samostatné jízdě na kole, ale i ve vozíku, na odrážedle či připojené na tyči by dítě vždy mělo mít přilbu. Obzvlášť období učení provázejí často pády. Nemysleme přitom jen na zákonnou povinnost nošení přilby pro děti, dávejme jim ji vždy – i na zahradě může dojít k vážnému úrazu. Přilba by přitom neměla při jízdě na kole chybět ani na hlavě rodičů, kteří jsou dítěti vzorem.

Pokud nepořídíte vozík, ať už kvůli vysoké pořizovací ceně, nebo z jiného důvodu, musíte vyčkat, až potomek zvládne držet hlavičku a sám sedět. Zhruba od tohoto okamžiku je dle lékařů možné vozit jej na kole v sedačce.

Na "přední" provedení téměř nenarazíte, rozšířenější jsou verze montované nad zadní kolo. Doporučujeme volit tzv. samonosné modely, tedy ty montované přes adaptér na rám, které nevyžadují nosič. Sedačka upevněná na nosič totiž nemá šanci pružit, jízda je proto méně komfortní a šetrná. Základní výbavou jsou stavitelné stupačky pro nohy s fixačními řemínky a bezpečnostní pásy.

U dražších provedení se setkáte s možností polohování. Uvítáte ji především tehdy, pokud váš potomek při jízdě usne. Při výběru sedačky je dobré myslet i na to, že děcko bude mít na hlavě přilbu – jen pozor, někdy dochází k jejímu kontaktu s konstrukcí sedačky a dítě pak sedí v nepohodlném předklonu.

Ptejte se také na maximální nosnost sedačky, praktická je i možnost odepnout potah a vyprat jej.

Většina výrobců sedaček nabízí možnost dokoupit samostatný držák na kolo, jednu sedačku lze pak užívat na více kolech dle potřeby.

Specifikem jízdy se sedačkou je především změna těžiště. To se posouvá více vzad, mění se tak ovladatelnost kola (reakce na impuls od řídítek jsou pomalejší, stabilita jízdy menší například při poryvu větru od projíždějícího kamionu), a to i ve stoupáních. Přední kolo se v prudkých kopcích snáze odlepí od země, také tlačení je při větším sklonu namáhavější.

Sedačka

Krok třetí: odrážedlo

Dalším stupněm na cestě ke kolu může být odrážedlo, které už nese rysy kola, jako např. kovový rám, kola s plášti, geometrie atd. Výhodou je postupné získávání dovedností. První krůčky a i ty následující budou docela dlouho krátké, nohy budou po odrazu rychle hledat opětovnou oporu. S tím, jak děcko začne objevovat rovnovážný stav, samo bude krok prodlužovat.

Nevýhodou odrážedel je snad jedině vysoká pořizovací cena vzhledem k jednoduché konstrukci, navíc produkt využijete jen krátkodobě. Pokud plánujete víc dětí, určitě se vyplatí, navíc odrážedlo takřka neklesá na ceně a snadno jej prodáte. Pokud chcete ušetřit, stačí sundat kliky a šlapací střed z malého kola (12") a odrážedlo je na světě. Možná nebude v detailech tak dokonalé jako originál, ale poslouží.

U dostupnějších odrážedel někdy najdete ostré hrany, např. zakončení patek zadní stavby, vystouplý šroub představce a podobně, pozor na ně. Můžete je omotat měkkým materiálem nebo originální polstrovanou páskou. A nebo vybrat kvalitnější produkt.

Odrážedlo pořídíte za cenu zhruba od 1500 Kč, velmi kvalitní modely pak okolo 3000 Kč a více.

Odrážedlo Azub Fík je jedno z nejdostupnějších na trhu, přijde na 1590 Kč. Samozřejmostí i u něj je možnost nastavení výšky sedla.

Krok čtvrtý: vlastní kolo a tlačná tyč

zapomeňte na postranní kolečka Zapomeňte na postranní stabilizační kolečka, často k dětským kolům přibalovaná. Negativa převažují nad přínosem! Dají totiž děcku oporu, ale prcek se neučí držet rovnováhu – kolečka pracují za něj. Navíc dítě může snadno spadnout - spoléhá na oporu koleček, pokud ale jedno z nich vjede do díry, opora zmizí a pár je nasnadě. Co se rovnováhy týká, vhodnější jsou odrážedla.

Tady už jsme ve fázi, kdy dítěti pořídíme vlastní kolo (detailně v článku příští týden), ale potomek ještě není schopný udržet rovnováhu.

Velmi praktickým pomocníkem a prevencí před bolestmi zad z několikahodinového poklusu v předklonu za učícím se potomkem jsou tlačné tyče. Připevňují se pod sedlo, za děckem pak lze běhat docela pohodlně.

Tlačná tyč přijde zhruba na 500 Kč. Je tu ještě jedna výhoda, psychologická. Pokud dítě držíte za sedlo, ví o tom. Mnohdy se zbytečně bojí a brání tomu, abyste jej pustili, přestože vy víte, že už samo jede. Pustíte-li tyč, nepozná to, a bude překvapené, až mu sdělíte, jaký kus zvládlo samo.

Tlačnou tyč Dvě plus dvě lze použít pro kolo i tříkolku, připevňuje se na sedlovku. Přijde vás na 490 Kč.

Tažná tyč i na delší výlety

Dalším či souběžným stupínkem v učení se jízdě na kole může být spojovací neboli tažná tyč mezi dospělé a dětské kolo. Umožňuje dítě vozit už od doby, kdy samo jezdit neumí, až po dosažení zručnosti i docela vysoké hmotnosti. Například Trail Gator má nosnost až 32 kg, Follow Me dokonce až 45 kg, jiné produkty tohoto typu nejsou v současnosti dostupné.

Tyč se postará o rovnováhu, pokud se děcko samo neudrží na kole. Jestliže ji už získalo z odrážedla, osvojí si šlapání, brzdění i zvládání terénních nerovností. Následnou samostatnou jízdu pak zvládne velice rychle, už se bude muset naučit jen brzdit a bezpečně zastavit i v kritické situaci. Dříve by dítě rozhodně nemělo samo jezdit po komunikacích s provozem aut, z kopce apod.

Tažná tyč

V případě, že již umí na kole jezdit samo, umožní tažná tyč absolvovat delší výlety. Občas můžete děco odpojit a nechat ho jet samotné, tyč prostě jednoduše složíte a připojíte ke kolu. V kopcovitých úsecích ho pak opět připojíte, pomůžete mu a nebo ho necháte odpočinout před dalším úsekem jeho samostatné jízdy. Stejně tak ho můžete připojit na silnicích s větším provozem a podobně.

Tažná tyč tak umožní společné výlety na delší vzdálenost.

Na trhu existují dva produkty: konstrukčně jednoduchý Trail Gator v ceně okolo 2200 Kč a dokonalejší a ke kolu tažnému i taženému mnohem přívětivější Follow Me (nehrozí poškození sedlovky na dospělém kole a hlavové trubky na dětském při špatné montáži jako u Trail Gatoru). Ten ale vyjde dráž, zhruba kolem 4990 Kč.

Tažná tyč Trail Gator je nejdostupnější možností spojení dospělého kola s dětským. Doporučená cena činí 2290 Kč, maximální nosnost 32 kg

POZOR: Plynulá delší jízda dítě často ukonejší natolik, že začne usínat, což není problém v sedačce či vozíku, ale na kole jde o velmi nebezpečnou situaci. Doporučujeme proto vyrážet tehdy, když je dítě odpočinuté, dělat pravidelné zastávky a být celkově velmi ostražití.

Závěs pro dětská kola velikosti 12–20" Follow Me Tandem je dokonalejším spojovacím prvkem dospělého a dětského kola. Jeho nosnost je 40 kg, doporučená cena 4990 Kč.

jak na to - krok za krokem 1) Vozík - první chvíle rodinné cyklistiky

2) Sedačka - dostupnější varianta prvních výletů s dítětem a kolem

3) Odrážedlo - první samostatné metry v sedle, získávání rovnováhy

4) První kolo - dítě se ještě samo nerozjede, ale ve spojení s doplňky se o to může začít pokoušet

5) Tlačná tyč. Zapomeňme na postranní kolečka, nejsou efektivní ani bezpečná, neohýbejme hřbet, prostě dítěti pomozme s dosažením rovnováhy pohodlně.

6) Tažná tyč - první delší výlety, osvojení si šlapání, případně brzdění a zvládání následků nerovností terénu

7) Vlastní kolo - z dítěte je cyklista! O výběru dětského kola podrobněji příště