Na kolo bez přilby? Odpočívej v pokoji...

"Přilbu většinou nosí ti trénovanější, co jezdí na horách pravidelně a delší trasy," říká náčelník Horské služby Jizerských hor René Mašín. "Naopak svátečnější cyklisté si myslí, že když si jednou za čas sednou na kolo bez přilby a pojedou pomalu, tak se jim nemůže nic stát. Opak je pravdou. Velmi vážné zranění mohou utrpět i po pádu při malé rychlosti. Stačí, aby spadli třeba na ostrý kámen."

Například předminulou sobotu se v horské osadě Jizerka zranily dvě cyklistky. Třináctiletá dívka utrpěla otřes mozku, tržné rány a zlomeninu ruky, když přepadla přes řídítka. Osmačtyřicetiletá žena si po pádu z kola přivodila vážný úraz hlavy. Měla srdeční zástavu a ocitla se v bezvědomí. Záchranáři ji oživili a vrtulník záchranné služby ji dopravil do liberecké nemocnice.

"Stalo se to v zatáčce u chaty Pyramida, spadla a narazila hlavou do stavebního materiálu, který tam byl u cesty složený," vysvětlil Mašín.

Podle záchranářů není náhoda, že o minulém víkendu bylo zraněných cyklistů víc než obvykle. Hezké počasí totiž vylákalo do hor hodně lidí. Mnozí to však riskli bez helmy. Udělali chybu.

"Přilba náraz ztlumí, ale v první řadě hlavu ochrání při pádu na nějaký ostrý předmět, kdy stačí málo a cyklista utrpí zlomeninu lebeční kosti," upozornil Mašín.

Stačí náraz v rychlosti 11km/hodinu

Na silnicích mají povinnost nosit přilbu pouze děti do patnácti let. "Ti ostatní nejsou ze zákona povinní," uvedla mluvčí liberecké policie Vlasta Suchánková. "Podle vědeckých výzkumů však může cyklistu zabít náraz hlavou do pevné překážky již při rychlosti jedenácti kilometrů za hodinu. Pokud mají cyklisté kvalitní přilbu, hrozí jim až osmkrát menší nebezpečí, že utrpí vážné poranění mozku, než když ji nemají."

O cyklistech, kteří utrpěli závažná poranění hlavy, protože si vyjeli bez helmy, by mohl vyprávět lékař Miloslav Rousek z traumatologie v Trutnově, který se už desítky let specializuje na sportovní úrazy. Podle jeho odhadu nejméně jedna třetina cyklistů, kteří skončí se závažnými zraněními na traumatologii, nenosí helmu.

"Přilba slouží jako výrazná prevence poranění mozku a přídatných zlomenin lebky. Dále chrání měkké pokrývky lební a jistým způsobem i krajinu čelní a jařmovou," vysvětluje MUDr.Rousek. "Kdo jezdí bez přilby, hazarduje se životem," zdůrazňuje lékař.

Statistiky úrazů cyklistů: cyklisté bez helmy dopadají až 10x hůř

Úrazy cyklistů při nehodách v silničním provozu v ČR

v letech 2004 a 2005 Rok 2004

Celkový počet nehod cyklistů 4769 Přilba - ano, ne Následek nehody Počet S přilbou Usmrceno 5 Těžce zraněno 66 Lehce zraněno 373 Nezraněno 156 Bez přilby Usmrceno 94 Těžce zraněno 519 Lehce zraněno 2861 Nezraněno 695 Rok 2005 - 8 měsíců

Celkový počet nehod cyklistů 3205 S přilbou Usmrceno 7 Těžce zraněno 45 Lehce zraněno 306 Nezraněno 109 Bez přilby Usmrceno 52 Těžce zraněno 300 Lehce zraněno 1970 Nezraněno 416 Zdroj informací: Ředitelství Dopravní policie ČR

Otravná zbytečnost?

Není to tak dávno, co hodně cyklistů považovalo helmu za otravnou zbytečnost. Značný efekt na veřejné mínění cyklistů v tomto směru měla smrt zpěváka a skladatele Vladimíra Tesaříka z kapely Yo Yo Band v červnu roku 2003. Muzikant tehdy spadnul z kola v pražské Stromovce, neměl helmu a nedlouho potom zemřel na následky zranění hlavy (otok mozku).

Závodníci na přilbu nedopustí

O tom, že přilba může zachránit život, se měli možnost přesvědčit na vlastní kůži i známé cyklistické osobnosti - mezi nimi například Lance Armstrong, který to několikrát zmiňoval v rozhovorech.

Podobně se vyjadřuje i česká závodnice na horských kolech Barbora Radová, která dříve jezdila bez přilby, ale po vážném úrazu svého kamaráda otočila o 180 stupňů. Teď razí zásadu, že cyklisté by si měli na každou vyjížďku vzít "přilbu, peníze a náhradní díly."

Svůj postoj k přilbě změnil i velocipedista Josef Zimovčák, který zdolal letošní Tour de France. "Přilbu jsem nikdy nevozil, protože mi připadalo, že vždycky nějak překážela. Ale po pádu (ošklivý pád na 19.etapě Tour de France) jsem situaci samozřejmě přehodnotil a začnu ji vozit, abych si na ni zvykl. Pochopil jsem, že to je užitečná věc," říká Zimovčák.

Na helmu je potřeba si vytvořit návyk

Ani sedmatřicetiletý český Král cyklistiky Ján Svorada helmu nepodceňuje. Jeho dvě děti, osmiletá Kateřina i patnáctiletý Jan, jsou na ni zvyklé odmalička - poprvé vyzkoušely kolo ve třech letech.

"V dobách mého dětství nebývaly přilby běžné. Když jsem začínal, existovaly jen závodní, a ani ty nebyly právě lehké, natož pak estetické, navíc byly nevětrané. Trávit v nich delší čas bylo nepříjemné. Pak ale přicházely stále lepší a začaly být na závodech povinné. Dnes jezdím v přilbě i při tréninku," říká Svorada.

Závodník uvádá, že svoje děti by na kolo bez helmy nepustil, a zároveň upozorňuje, že na helmu je potřeba si vytvořit návyk. "Je to stejné, jako s bezpečnostním pásem v autě: když si beru kolo, vždy s přilbou.

Jak hovoří zákon

V současné době je podle zákona č. 361/2000 Sb. povinenn použít za jízdy ochrannou přilbu cyklista mladší 15 let. Všechny cyklistické přilby prodávané v České republice musí plnit normu ČSN EN 1078 a tato informace má být vyznačena na přilbě.

Novela zákona 361, která by měla platit nejdříve od roku 2006, už počítá s povinností nosit přilbu pro cyklisty do 18 let.

Otázkou zůstává, zda by se nemělo být nošení helem povinné pro všechny cyklisty bez rozdílu věku.

