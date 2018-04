Na kolik vás vyjde dovolená v Itálii

Platí to pro základní potraviny typu mouka, cukr, brambory, těstoviny stejně jako pro jogurty, sýry a nealkoholické nápoje. Poněkud dražší jsou salámy o a hodně vyšší ceny, než jsme zvyklí, zaplatíte za chleba (okolo 70 korun za kilový bochník!) a pečivo. Do země se nesmí dovážet syrové maso.

Ceny se nezvedly

Oproti loňskému roku se dramatické změny cen nekonaly. "Turismus v Itálii v posledních letech stagnuje, a tak se ceny příliš nemění, a když, tak jen v určitých obdobích, kdy se někde lehce přidá a jinde ubere. Na tržištích nemusí být levněji než v kamenných obchodech - výhodně se tam nakupuje, když obchodník balí krám a vyprodává zboží, třeba zeleninu nebo ovce," upozorňuje Jan Katolický, zástupce cestovní kanceláře Italkontakt, která se specializuje na pobyty v Itálii.

Dává zároveň také tip na nákup drobnosti pro blízké. "Typická místní vína nebo likéry by mohly být zajímavým dárkem, třeba ze Sardinie Myrto, z Kampánie Limoncelo, které se vyrábí z citronové kůry." Turisté vozí z dovolené často také zlaté šperky. "Vyvarujte se zdánlivě výhodných nákupů hodinek a šperků od pouličních prodejců. Jsou téměř vždy bezcenné, punc je většinou zfalšovaný," radí zástupci informačního serveru o Itálii AzzuroTour Operator.

Pokud chcete domů poslat pohled, připravte si na něj 0,40 až 0,80 eura a na známku ještě dalších 0,45 eura. Známky se kupují buď na poště, nebo v prodejnách tabáku (Tabacchi).

Hotovost s sebou

V Itálii se dá téměř všude platit kartou, může se však stát, že při menším obnosu požádají o hotové peníze. V malém soukromém obchůdku, na trhu nebo v cukrárně na zmrzlině platit kartou nebudete moci, takže je potřeba mít s sebou vždy alespoň malou hotovost. Bankomaty jsou všude, ale výběr z nich je drahý.

Ubytování za rozumné ceny

Ceny za ubytování v campech jsou přijatelné - začínají na 6 eurech za osobu a noc, stejná částka se platí za stan, poplatek za auto a noc je od 3 eur. V sezoně vyjde pobyt pro čtyři na týden v apartmánech na 12.000 až 19.000 korun, v hotelech nižší kategorie počítejte nejméně s tisícikorunou na den.

V srpnu jsou pláže plné

Kdy se vypravit do Itálie, abyste se neprodírali davy turistů? Záleží na tom, kam se chystáte. "K moři jezdí nejvíc lidí v létě, respektive od května do září, třeba na Sardinii a Sicílii od dubna do října. Nejvíc nahuštěno u moře je v srpnu (a také nejdráž), kdy se tam nahrne většina Italů. Města jako Řím nebo Florencie jsou o prázdninách rozpálená a moc turistů tam nebývá, na léto proto poklesnou i ceny hotelů. Hlavní sezona je pro tato města jaro a podzim," vysvětluje Jan Katolický z Italkontaktu.





Sardinie, nedotčená zátoka Cala Goloritzé

Telefonování

T-Mobile má pro ty, kteří rádi telefonují, program WorldClass. Pokud turista zvolí síť TIM, která je partnerskou sítí tohoto programu, bude volat do Česka za 22,61 koruny za minutu. Nejlevnější zprávy jsou u Happy holiday roamingu, jedna SMS přijde na 9,52 koruny, volání je však drahé - minuta hovoru stojí 41,65 koruny.

Vodafone nabízí levnější volání prostřednictvím partnerské sítě, kterou je pro Itálii Vodafone. Klient má slevu 15 procent na odchozí hovory, za minutu zaplatí 25,90 koruny, minuta příchozího hovoru stojí 14,28 koruny a odeslání SMS zprávy je za 8,33 koruny.

U Eurotelu jsou ceny ve všech dostupných sítích podobné. Za SMS zprávu zaplatíte nejméně 7,57 koruny prostřednictvím sítě Vodafone Omnitel. U sítě Tim vyjde na 9,25 koruny a volání na 24,82 koruny za minutu. Telefonovat se dá i z centra veřejných telefonů (TELECOM) nebo telefonních automatů na mince či s použitím telefonní karty. Cena karty je 2,60 nebo 5,20 eura, levnější volání je mimo špičku od 22 hodin do 8 hodin nebo v neděli po celý den.

Koruny si s sebou nevozte, v Itálii vám je nevymění. Vyplatí se platit kartou, což je bez poplatku, výběr z bankomatu je ale drahý.

Ubytování za rozumné ceny

Ceny za ubytování v campech jsou přijatelné - začínají na 6 eurech za osobu a noc, stejná částka se platí za stan, poplatek za auto a noc je od 3 eur. V sezoně vyjde pobyt pro čtyři na týden v apartmánech na 12.000 až 19.000 Kč, v hotelech nižší kategorie počítejte nejméně s tisícikorunou na den.