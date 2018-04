Na kolik vás přijdou výlety k sedmi divům světa

Nových sedm divů světa vzešlo z celosvětového hlasování, kterého se zúčastnilo na sto milionů lidí po celém světě. Anketa vyvolala rozporuplné reakce v řadách odborníků i veřejnosti. Faktem však je, že mnozí podnikatelé v cestovním ruchu v zemích, odkud pocházejí nové divy světa, si mnou ruce. Turisté se tam nyní přímo 'hrnou.'

Za kolik se na nové divy světa můžete jet podívat?

Pod Velkou čínskou zdí vás budou ovívat vějířem

Na výlet do starověké arény římského Kolosea, kde se konaly gladiátorské hry i aranžované námořní bitvy, můžete vyjet i na víkend. Když si počkáte na výhodnou letenku, pořídíte cestu – bez jídla a ubytování – za necelé dva tisíce.

Pokud zvažujete cestu k Velké čínské zdi, zajeďte na Simataj, místo, kde se hradby zachovaly. Část opevnění, které je nejblíže Pekingu, totiž postavili skoro celé nově.

Kromě peněz za lanovku nebo za pomalu se vlekoucí soukromý taxík, na nějž se můžete složit s dalšími turisty, počítejte s bakšišem za ovívání vějířem. Tedy pokud se nenaučíte odmítnout čínským „ne“ – „pu“.

Zeď postavená na hřebenech hor z těžkých kvádrů je v těžko snesitelném horku nejhezčí ráno nebo večer, kdy ji stíny krásně "vyloupnou“ z krajiny. Cestovatele, které tento div světa zklame – je totiž přesně takový, jaký ho čekáte – určitě nadchnou pekingské parky, kde lidé ráno cvičí, zpívají karaoke, tančí a píší vodou kaligrafické znaky na chodníky. Čínské „město peněz“ Pingyao je zase jako vystřižené z filmu o středověké Číně.

Nejdražší Peru

Nejdražší je pro našince putování k bájnému Machu Picchu uprostřed strmých And v Peru. I tam můžete náklady snížit. Z městečka Cuzca do Aquas Calientes, které je známé sirnými lázněmi, se ke štítům, kde leží incké město, šplhají tři vlaky. "Jeden stojí pár šupů, do něj ale cizince nepustí. Druhý je luxusní a vyjde na víc než 100 dolarů. Doporučuji jet obyčejným, který stojí 68 dolarů,“ říká cestovatelka Olga Nezmeškalová z Brna.

Musíte si také koupit vstupenku už v turistickém centru v Aquas Calientes. "Jinak utratíte 70 dolarů za vlak, který vás sice vyveze nahoru, ale pak vám budou dělat u vstupu problémy a možná vás dovnitř vůbec nepustí. Já jsem čekala několik hodin, nakonec mi lístek prodali. A stálo to za to!“ líčí Nezmeškalová.

Dvojí ceny v Indii

Dvojí ceny pro cizince a místní jsou i v majestátním indickém Tádž Mahálu. Chrám dal postavit mogulský císař Šáhdžahán jako hrobku pro svou milovanou ženu Mumtáz Mahál, jež zemřela při porodu roku 1631. Vstupné, stejně jako u ostatních divů světa, se neustále zvyšuje a cestovatele odrazují i stále houstnoucí davy turistů.

Evropan dříve nebo později při cestování vlakem po Indii rezignuje na druhou třídu, která je několikrát levnější než první třída. Levnější lístek totiž znamená jet v kupé ve vedru s dalšími dvaceti lidmi na klíně.

Na kolik vás vyjde dovolená k sedmi divům světa

Uvedená cena letenky znamená, za kolik byste ji pořídili právě dnes. Zvýhodněnou letenku je nutné koupit 3–6 měsíců předem či ve slevě. Cena balíčku (vycházíme z informací fundovaných cestovatelů) zahrnuje letenku, dopravu na místo plus vstup. Je bez jídla a ubytování.

Velká zeď, Čína

Letenka dnes: (Peking) 21 235 Kč, zvýhodněná 18 000 Kč

Cena balíčku: 22 835 Kč, zvýhodněná 19 600 Kč (doprava do Simataje autem 600 Kč/osobu, 900 Kč lanovka; vstupné 100 Kč)

Tip: Pokud poletíte přes Moskvu, vezměte si s sebou svačinu, ceny na letišti jsou předražené, počítají dolar k euru v kurzu 1:1.



Koloseum, Itálie

Letenka dnes: (Řím) 3768 Kč, zvýhodněná 1467 Kč

Cena balíčku: 4058 Kč, zvýhodněná 1757 Kč

Doprava metrem přijde na 140 Kč, základní vstupné činí 250 Kč.

Tip: Lepší, než vystoupit na frekventované stanici metra Koloseum, je zajet do centra a projít se deset minut pěšky. Když půjdete okolo Fora Romana, lépe se na prohlídku starověké arény naladíte.





Tádž Mahál, Indie

Letenka dnes: (Dillí) 19 477 Kč, zvýhodněná 17 137 Kč

Cena balíčku: 20 977 Kč, zvýhodněná 18 637 Kč

Pětihodinová cesta vlakem z Dillí do Agry přijde na 300 Kč, vstupné kolem 400 Kč.

Tip: Na rozdíl od ostatních indických památek je Tádž Mahál předražený. Brzy ráno a pozdě večer zaplatíte víc, protože je lepší světlo na focení.





Machu Picchu, Peru

Letenka dnes: (Lima) 44 752 Kč, zvýhodněná 24 531 Kč

Cena balíčku: 47 002 Kč, zvýhodněná 26 781 Kč

Doprava z Limy do Cuzca trvá 24 hodin autobusem a vyjde zhruba na 300 Kč. Zpáteční lístek vlakem do Aqua Calientes pořídíte za 1450 Kč, vstupné 500 Kč.)

Tip: U Machu Picchu přenocujte, většina turistů totiž na noc odjede. Studentskou slevu získáte jen na mezinárodní Isic kartu.





Chichén Itzá, Mexiko

Letenka dnes: (Cancún) 27 695 Kč, zvýhodněná 19 200 Kč

Cena balíčku: 29 395 Kč, zvýhodněná 20 900 Kč.

Doprava z Cancúnu do Chichén Itzá autobusem, nebo tři hodiny autem 1500 Kč, vstupné cca 200 Kč.

Tip: Chichén Itzá je otevřena od osmi hodin ráno. Raději si přivstaňte. Nebudete se muset prodírat davy turistů. Navíc kolem poledne začnou být procházky mezi pyramidami kvůli palčivému slunci úmorné.





Petra, Jordánsko

Letenka dnes: (Ammán) 15 227 Kč, zvýhodněná 13 369 Kč

Cena balíčku: 17 527 Kč, zvýhodněná 5669 Kč (z Ammánu do Petry – 260 km – autobusem nebo taxíkem zaplatíte 1500 Kč, vstupné činí zhruba 800 Kč)

Tip: Do skalního města Petra vozí turisty na jednodenní výlety i české cestovky z egyptských letovisek. Asi nejkrásnějším místem je chrám Pokladnice. Na celé jordánské kamenné město si vyhraďte tři až čtyři dny.





Socha Krista Spasitele, Brazílie

Letenka dnes: (Rio de Janeiro) 26 477 Kč, zvýhodněná 20 572 Kč

Cena balíčku: 26 857 Kč, zvýhodněná 20 952 Kč Na Corcovado, na jehož vrcholku je socha Krista, se dostanete vlakem ze stanice Estrada de Ferro Corcovado za 300 Kč, vstupné je asi 80 Kč.

Tip: Ke stanici se můžete dostat taxíkem či městským autobusem, na ten však musíte mávnout, aby zastavil.