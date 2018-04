Na kolik vás letos vyjde Chorvatsko

Ceny za ubytování jsou stejné. "U ubytovaní ceny stouply jen tam, kde se měnily kategorie zařízení v důsledku rekonstrukcí. Renovované hotely získaly více hvězdiček a tím se dostaly i do jiné cenové skupiny," říká Mirjana Žiličová z Chorvatského turistického sdružení a dodává, že u potravin se ceny vůbec neměnily.



Prázdniny: plné pláže, nejvyšší ceny



Nejdráže je v Chorvatsku v období hlavní sezony, tedy od 10. července do konce srpna, výrazně levněji pak před a po sezoně. Od května jdou ceny postupně nahoru, vrcholí o prázdninách a od začátku září zase pomalu padají dolů.

I pláže jsou nejplnější během července a srpna, kdy jsou i v Chorvatsku letní prázdniny. Italové přijíždějí nejvíce v srpnu, němečtí turisté postupně podle toho, jak začíná dětem volno.

Nejlevněji, stejně jako v Česku, se nakupuje v supermarketech a nejdráže v malých místech v soukromých obchodech, ceny se mohou výrazně lišit v turistických letoviscích a mimo ně.

"Pro orientaci - tržnice ve Splitu je o 50 procent levnější než v Zadaru a z toho důvodu nelze uvádět jiné než orientační ceny," vysvětluje Žiličová.

Za ovoce a zeleninu dáte v Chorvatsku přibližně stejně peněz jako v Česku. Například kilo rajčat a paprik bude stát 19,50, víno a broskve mezi 30 až 50 korunami, v tržnici vpodvečer a mimo sezonu však budou ceny určitě nižší. Pokud vsadíte místo oběda na rychlé občerstvení typu hamburger, počítejte, že za ně zaplatíte 100 až 150 korun. Jednoduchá večeře v restauraci vyjde 150 korun, náročnější krmě v lepší restauraci stojí více - okolo 600 korun. Za kávu dáte 20 až 40 korun, záleží na typu kávy i restaurace.



Plaťte kartou



Podle Žiličové je všude dost bankomatů a také obchodníků ochotných platební karty přijímat (včetně kreditních). Potvrzuje, že bankomaty jsou i na ostrovech, nejčastěji se s nimi turisté potkají ve větších městech. To však neznamená, že nebudete potřebovat hotovost - například na tržišti či v rychlém občerstvení se vám bude určitě hodit.



Dostupné penziony

Ceny v kempech ovlivňuje místo pobytu a kategorie, proto je rozpětí poměrně vysoké. Poplatky za stan a přespání jedné osoby se pohybují od 184 do 560 korun. Za dvoulůžkový pokoj v penzionu dá zájemce 500 až 1100 korun a noc v hotelu vyšší kategorie vychází na 1680 až 5600 korun. Určitě ale najdete levnější i dražší ubytování - vše je otázkou nabídky a poptávky.





Zlatni rat je považovaný za nejkrásnější pláž v Chorvatsku. Je 800 metrů dlouhá a příkře se svažuje do moře.

Na letenku stačí 3000

Nejčastější způsob dopravy do Chorvatska je auto nebo bus, ale k moři se dá také letět za tři tisíce s nízkorozpočtovými leteckými společnostmi do Splitu a do Dubrovníku.

Pokud chcete pořídit letenku hodně levně, musíte si ji obstarat co nejdřív. Zpáteční letenka do Splitu koupená s dvouměsíčním předstihem přijde se SkyEurope na 3056 korun, do Dubrovníku s toutéž leteckou společností na 3456 korun. Další letecké možnosti jsou podstatně dražší - charterové lety vyjdou s ČSA zhruba na 9000 korun.

České dráhy letos nebudou provozovat Jadran expres, takže přímým vlakem se do Chorvatska cestovat nedá, pokud chcete cestovat po kolejích, připravte se na přestupy a vyšší ceny než při cestě autobusem. Tu nabízí například společnost On-line bus. Za cestu z Prahy do Dubrovníku a zpět zaplatí zájemce 2890 korun a do Splitu ho přijde na 2450 korun.



Telefonování



T-Mobile má pro ty, kteří rádi telefonují, program Cestovatel. Při volání do ČR zaplatí jednorázový sestavovací poplatek 34,51 koruny a každá minuta hovoru je stojí 4,76 koruny. Esemeska přijde na 9,50 koruny. Levnější zprávy jsou u Happy roamingu. Kdo zvolí roamingový balíček SMS, zaplatí za 10 textových zpráv 58,31 koruny.

Vodafone nabízí levnější volání prostřednictvím partnerské sítě Vodafonu VIPnetu. Klient má slevu 15 procent na odchozí hovory, za minutu zaplatí 25,90 koruny, minuta příchozího hovoru stojí 14,28 koruny a odeslání SMS zprávy je za 8,33 koruny.

U Eurotelu jsou ceny ve všech dostupných sítích podobné. Za SMS zprávu zaplatíte 8,16 koruny, minuta hovoru do Česka přijde na více než 39 korun a z Česka na 29,73 koruny.

Ceny v Chorvatsku

kurs kuny 1 HRK = 3,9 Kč chleba

kruh 20 až 39 Kč

0,50-1 kg 5 až 10 kun máslo

maslac 20 Kč

250 g 5 kun mléko

mljeko 16 až 20 Kč

1l 4 až 5 kun cukr

šečer 19,50 až 39 Kč

1 kg 5 až 10 kun šunka

šunka 16 až 20 Kč

100 g 3,5 až 5 kun tvrdý sýr

sir 27 až 39 Kč

100 g 7 až 10 kun jogurt ovocný

jogurt vocni 6 až 16 Kč

2 až 4 kuny čokoláda

čokolada 27 až 39 Kč

100 g 7 až 10 kun těstoviny

tjestenina 16 až 20 Kč

0,50 kg 4 až 5 kun vajíčka

jaja 50 Kč

10 ks cca 13 kun olivový olej 1l

maslinovo ulje 234 až 263 Kč

60 až 70 kun kuře chlazené

piletina 70 až 78 Kč

1 kg 18 až 20 kun víno

vino 50 až 310 Kč

1 l 13 až 80 kun pivo plech

pivo limenka 31 až 39 Kč

0,5l 8 až 10 kun Coca cola 2 l

Coca cola 39 až 50 Kč

10 až 13 kun balená voda

voda pakirana 17 až 20 Kč

2 l 4 až 5 kun Sezonní ceny čerstvé papriky

paprike 20 Kč

1 kg 5 kun rajčata

rajčice 16 až 20 Kč

1 kg 4 až 5 kun okurky

krastavci 31 až 39 Kč

1 kg 8 až 10 kun broskve

breskve 39 až 47 Kč

1 kg 10 až 12 kun hroznové víno

groždje 31 až 47 Kč

1 kg 8 až 12 kun Stravování občerstvení

fast food 98 až 156 Kč

25 až 40 kun večeře

večera/osoba 156 až 593 Kč

40 až 150 kun káva

kava u restoranu 20 až 39 Kč

5 až 10 kun kopeček zmrzliny

kuglica sladoleda 12 až 20 Kč

3 až 5 kun pohled + známka

razglednica + marka 20 Kč

5 kun tenisový kurt/hodina

najam tenis terena 195 Kč

50 kun Poznámka: kurz k 23.5.2006, ceny orientační, jejich rozpětí může být vyšší Zdroj: Chorvatské turistické sdružení