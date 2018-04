Na kolech po západočeském pohraničí

Nový Habartov byl postaven po r. 1948 a v r. 1960 získal statut města. Habartovem projedeme a pokračujeme přes Kluč až na křižovatku se silnicí Sokolov - Krajková. Z pravé strany se připojí deset kilometrů dlouhá cyklotrasa Sokolov - Krajková - Kraslice. My odbočíme doleva, abychom se dostali do Josefova. Na křižovatce za obcí (12 km) odbočuje cyklotrasa Sokolov - Kraslice doleva, my jedeme rovně do vsi Hřebeny.

Budeme klesat a zároveň vzpomínat na pěknou asfaltku, po které jsme až dosud jeli. Rozbitá asfaltová cesta končí za statkem v Hřebenech a ke hradu Hartenberg (13 km) jedeme po kamení a výmolech. Prohlídka nádvoří bývá tolerována i přes zákaz vstupu. Základní informace o hradu lze najít v textové části mapy KČT č.3, útlé knížečce o hradu Hartenberg od Josefa Brtka.

Vydejme se ke konci cyklotrasy. Stále klesáme. Nejdříve kolem bývalého pivovaru a potom k rozcestí před vlakovou zastávkou. Zde odbočíme doleva na rozcestí značených turistických tras Hřebeny, přejezd (14 km). Pokud jedete na horském kole a nechcete jet celou trasu po silnici, můžete se ke hradu Hřebeny dostat i z opačné strany po cyklotrase, kter á vychází z Josefova. Za Josefovskou hospodou odbočte doprava do Luhu nad Svatavou (2 km, přechod na cykloturistické

značení).

V Luhu přejedete železniční přejezd a o sto metrů níže vjedete mezi zahrádky.

Cesta se stáčí ve směru železniční trati na Kraslice a podchází železniční viadukt. Je to stará josefovská cesta, vtěsnaná mezi stráň po levé straně a železniční trať Sokolov - Kraslice v údolí řeky Svatavy. Dovede vás k vlakové zastávce v Hřebenech (4 km). Za ní se napojuje na cyklotrasu Kaceřov - Hřebeny, přejezd. Doleva vede cesta ke hradu Hřebeny a na silnici Sokolov - Krajková, doprava budete pokračovat na rozcestí Hřebeny, přejezd (4,5 km) a doleva společně s modrou pěší značkou na rozcestí V Krajkové - Dolině (7,5 km, cyklotrasa KČT 2074).

Ještě poznámku pro ty, kteří budou chtít málo známou cestu mezi Luhem nad Svatavou a vlakovou zastávkou Hřebeny hned vyzkoušet. Zejména po posledních šesti stech metrech před zastávkou Hřebeny není cesta nijak upravena a možná kolo povedete. Na druhou stranu nemusíme přece čekat na realizaci projektu. Pokud ji budeme používat, nezaroste a kameny a větve si z cesty postupně odklidíme.