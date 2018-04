Na kole za nejhezčími vodopády Jeseníků

K jakým vodopádům Jeseníků se dá také dojet na kole Vodopád Na Strašidlech -

nachází se na bezejmenném pravostranném přítoku Moravy a jede se k němu po lesní silnici z obce Velká Morava proti toku řeky Moravy. Důležitým orientačním místem, kde je nutné odstavit kolo, je dřevěná chatka s nápisem "Pod Vodopádem". Dál se pokračuje pěšky k dolní části vodopádové soustavy, která dosahuje celkem 18 m. Vodopád na Jezerním potoce –nachází se jen pár stovek metrů od hráze dolní nádrže přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně na levostranném přítoku Divoké Desné. Přístup je k němu možný přes hráz spodní nádrže. Výše proti proudu, kousek po místem, kde Jezerný potok křižuje asfaltová silnice k horní elektrárenské nádrži (cyklotrasa č. 6 155), vodní tok protéká po obnaženém skalním podloží a vytváří zde soustavu zajímavých kaskád až skluzavek. Vodopády na Skalním (Bublavém) potoce – několik nízkých vodopádů do 2 m zdobí velmi hezké a klidné údolí Skalního nebo taky Bublavého potoka, který protéká opuštěnou zalesněnou oblastí Jeseníků západně od Vrbna pod Pradědem. Dnem údolí prochází asfaltová lesní cesta, z níž jsou všechny vodopádové stupně dobře vidět a lze k nim snadno přijít. Vysoký vodopád – je svými 28 m nejvyšší v Jeseníkách, bohužel mívá dostatek vody jenom na jaře. Až k němu se sice na kole dojet nedá, avšak lze se k němu přiblížit až na vzdálenost necelého 1 km po cyklotrase č. 6 154 z Červenohorského sedla k Videlskému kříži. V místě, kde tuto cestu traverzuje modrá turistická značka, zanecháte kolo a sestoupíte po 10 minutách k vodopádu. Vodopád v Karlově Studánce – velká kaskáda o výšce 20 m u horního parkoviště byla vytvořena záměrně člověkem pro potěchu oka lázeňských hostů. Umělý náhon z Bílé Opavy přivádí vodu do zalesněného svahu, kterým pak volně několika proudy vějířovitě stéká mezi vzrostlými stromy a po kamenné suti do vlastního toku Bílé Opavy. MAPY

