Na kole z Turnova přes Hruboskalsko

Po značené cyklotrase vyjedeme z turnovského náměstí na Přepeře.

Projedeme malebné Modřišice, na křižovatce ve Všeni se dáme doleva a kolem kostela sv. Jakuba a Filipa, který je vidět již z dalekého okolí. Stoupáme do kopce až do Pohoří, odkud nás čeká příjemný sjezd do Kacanov, pak opět přes Mladostov trochu do kopce až na Vyskeř.

Obec, s roubenou osmibokou zvonicí z roku 1750, leží na úpatí stejnojmenného čedičového vrchu. Odtud sjíždíme tři a půl kilometru do údolí Žehrovky až k Pekařově bráně, což je tunel vytesaný v pískovcové skále.

Před řekou odbočíme doleva a jedeme pěkným údolím k Věžickému rybníku, jehož jeden břeh tvoří pískovcové skály, sahající do vody. Na rozcestí mineme odbočku na Hrubou Skálu a pokračujeme dál.

Zámek Hrubá Skála

Až na příštím rozcestí odbočíme doleva a projedeme kolem dalšího rybníku - Krčáku a po chvíli přijedeme k třetímu rybníku - Vidláku. Tady se pak dáme doleva a vyšlapeme pět kilometrů do kopce až na Hrubou Skálu. Zámek, který stojí na kraji skalní plošiny, byl z původního hradu přestavěn na pohodlné renesanční sídlo v 2. polovině 16. století. Ze zámku je zpřístupněné nádvoří a věž.

Z Hrubé Skály nepojedeme na Sedmihorky, ale dáme se po červeně značené turistické cestě Hruboskalskem mírně do kopce směrem na Valdštejn. Po jednom a půl kilometru přijedeme Na Bukovinu. Hned vedle je arboretum, které založil jako botanickou zahradu v letech 1860 - 1862 majitel hruboskalského panství L. Aehrental na ploše téměř tří hektarů.

Zlatou stezkou Českého ráje s mnoha výhledy na Hruboskalské skalní město přijedeme až k zřícenině hradu Valdštejna, který byl postaven koncem 13. století na třech pískovcových skalách, propojených dřevěnými mosty. Odtud už to jsou do Turnova jen tři kilometry nenáročného sjezdu.