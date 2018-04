Na kole z Prahy na Karlštejn: lesy, louky i krásné výhledy na Berounku

Kolem pískovny a ranče do Vonoklas

Na Karlštejn směřuje z hlavního města bezpočet tras. Jedna z nich začíná například u stanice metra Stodůlky a vede přes Chýnici a Mořinu s proslulými lomy Amerika. My ale tentokrát začátek výletu volíme jinde, protože se chceme vyhnout silnicím a co nejvíc času strávit v lesích CHKO Český kras.

Vyrážíme tedy z Radotína, kde se napojíme na červenou turistickou značku vedoucí až na Karlštejn. Tuto páteřní trasu budeme sledovat po většinu našeho výletu na hrad. Prudké stoupání hned v Radotíně nás vyvede z města do příjemného, smíšeného lesa nad údolím Berounky. Jakmile se dostaneme nad údolí, široká cesta se narovnává a pohodlně pokračuje západním směrem k Sulavě.

Příjemný začátek trasy lesy nad Radotínem.

Přejedeme silnici Radotín - Třebotov, mineme pískovnu a posléze ranč s pastvinami pro koně a zakrátko jsme na rozcestí Sulava. Odtud můžeme pokračovat po červené, ale zajímavější a techničtější trasa vede rovně, po neznačené lesní cestě kolem hájenky. Opatrně sjíždíme do údolí Švarcavy a v obci Solopisky opět najedeme na červenou značku.

Z údolí musíme opět vystoupat, nikoliv naposled, po polní cestě a posléze asfaltce do Vonoklas s nádhernými rozhledy na údolí Berounky. Vonoklasy, dříve nazývané Uněklasy, bývaly kdysi pouhým dvorem, pak tvrzí karlštejnských manů. Na naší trase je to poslední obec, kterou budeme projíždět, než dorazíme na Karlštejn, můžeme tedy doplnit energii v pohostinství nebo obchodě s potravinami.

Údolí Švarcovy a Solopisky

Z Karlíka na Karlštejn

Následuje asi nejtechničtější úsek celé trasy, prudce se svažující lesní cesta z Vonoklas do Karlického údolí. V chatové osadě Karlík najedeme na silnici vedoucí vzhůru údolím, abychom po pár set metrech uhnuli vlevo na lesní cestu. Pokud bychom ale pokračovali asi kilometr vzhůru údolím po silnici, dostaneme se k hradu Karlík.

Z kdysi opěrného hradu založeného Karlem IV. ale bohužel příliš nezbylo. Jen několik náznaků zdí a terénních nerovností svědčí o dávné historii tohoto místa, kde podle legend přespávala královna se svým dvorem na místo ženám zapovězeného Karlštejna…

Lávka přes Berounku v Radotíně, cyklospojnice mezi Zbraslaví a Radotínem

Čeká nás nejtěžší stoupání na trase vedoucí po lesní cestě z Karlického údolí do Mořinky. Stále jedeme po červené značce a k hradu nám zbývají poslední zhruba 3 kilometry.

Ty jsou ale odměnou za dosavadní tvrdou práci v členité krajině Českého krasu. Hezká polní cesta s dalekými výhledy nás nejprve dovede k rozcestí U Haknovce, poté se zanoří do lesa a po úbočí hory Haknová sjedeme do Karlštejna. I toho, kdo byl na Karlštejně mnohokrát, překvapí neobvyklý pohled na hrad, který se vám naskytne, jakmile vyjedete z lesa.

Když už jsme tu, rozhodně stojí za to vydat se po silnici k nedalekému hradu. I v případě, že nás neláká klasický prohlídkový okruh, volně přístupné nádvoří s ochozem a výhledy na okolní kopce jistě stojí za zastavení.

Neobvyklý pohled na hrad Karlštejn ze stejnojmenné obce

Návrat podél Berounky

Pro zpáteční cestu máme opět více možností. Kdo má dostatek sil, může například vyšlápnout do Mořiny, prohlídnout si zatopené lomy Amerika a po modré přes Roblín a Vonoklasy dojet do Černošic. Protipólem pro unavené cyklisty je potom záchranný vlak, stačí sjet dolů k Berounce a nasednout na jeden ze spojů směřujících na Smíchovské nádraží.

Dále popisovaná trasa patří mezi snazší varianty, kdy budeme převážně sledovat údolí Berounky a pojedeme střídavě po silnicích, polními cestami a nově postavenou cyklostezkou Řevnice - Lety - Dobřichovice. Celý tento úsek vede po značené cyklotrase č.3. Greenways Praha - Vídeň.

Hezké dubové háje jsou typickým obrázkem cyklistiky v CHKO Český kras Lom Velká Amerika u Mořiny

Od hradu sjedeme údolíčkem k hlavní silnici v Karlštejně a dáme se doleva směrem na Radotín. Čeká nás jediný úsek po frekventovanější silnici, cca 2 km do Zadní Třebaně. Tady poprvé přejedeme Berounku a pokračujeme po jejím pravém břehu do Řevnic. Odtud nás čeká příjemný úsek po nově postavené cyklostezce přes Lety do Dobřichovic, který nás zavede na levý břeh Berounky.

V Dobřichovicích řeku opět přejedeme a přes Mokropsy dojedeme do Černošic. Škoda, že nedávno zrušili přívoz v Dolních Mokropsích, jinak bychom mohli navštívit ještě legendární Kazín, kde podle lidové legendy sídlila Krokova dcera Kazi. Podle informací má být naštěstí přívoz během několika let obnoven. Poslední úsek pak vede po hezké cestě podél řeky až do Radotína, kde náš výlet končí.

Zámek v Dobřichovicích