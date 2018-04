Na kole z Národní třídy do Divoké Šárky

Kudy vede trasa

Z Národní přejedeme přes most Legií na Újezd. Odtud trasa pokračuje přes Kampu, Klárov, dále zadem okolo Strakovy akademie až k Letné.

Na nábřeží Edvarda Beneše však čeká na cyklisty malý strašák. Před přechodem pro chodce je stavba, kvůli níž nemohou řidiči na přecházející vidět. A cyklista tak musí buď sebevražedně vskočit do silnice a doufat, že auta zabrzdí, anebo zpoza konstrukce nesměle mávat, aby mu řidiči zastavili.

Následný výjezd na Letnou zase procvičí jeho plíce. Přes Letenské náměstí vede dále stezka v protisměru jednosměrné ulice do Stromovky. Trasa objíždí celý park, na kterém jsou v dolní části stále patrné stopy po loňské povodni, až k podjezdu trati v Bubenči.

Hurá do vody

Z Papírenské ulice pokračuje cesta okolo zříceniny na Babě až k podjezdu železniční trati na Děčín. Cyklotrasa vede Šáreckým údolím až k nádrži Džbán do pozvolného kopce. Majitelé horských kol mohou vyzkoušet okolní nezpevněné cesty a na křižovatce s Horoměřickou ulicí pokračovat menšími cestami do Divoké Šárky. Ostatní cyklotrasa zavede do Nebušic a okolo Šárky k nádrži Džbán, kde je možné se vykoupat.

Evropskou třídu je nutné přejet u ulice Za Vokovickou vozovnou a pokračovat směrem k Vypichu. Po krátkém odpočinku v oboře Hvězda vede trasa přes rušnou Bělohorskou ulici, kde navíc nejsou bezbariérové přechody ani semafory, kolem usedlosti Ladronka po nové cestě s výhledem na Prahu.

Před strahovským stadionem cesta uhýbá doleva směrem k Pohořelci a dále podél Pražského hradu přes Chotkovy sady a Letnou zpět k Národní.

Může se hodit

KDE SE VYKOUPETE:

DŽBÁN, Šárecké údolí

Otevřeno: 9-19 hodin

Vstupné: dospělí 40 Kč/den, děti 20 Kč Koupaliště Divkoká Šárka

Otevřeno od 9 - 19:00

Vstupné: 40 Kč, po 16:30 30 kč TIP NA OSVĚŽENÍ:

V restauraci Dívčí skok v Divoké Šárce (hned vedle koupaliště), je tam příjemná zahrádka