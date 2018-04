Na kole z kopce dolů: jak na to?

Tipy, kde si zajezdit ŠPINDLERŮV MLÝN

Krkonošské středisko je zaslíbenou oblastí pro cyklisty, kteří se raději spouštějí z kopce, než by šlapali nahoru. Lanovky na Medvědín a na Pláně berou bicykly. Obsluha je pomůže zavěsit vedle sedaček ať jste rodič s malým dítětem na výletě nebo tvrdý sjezdař. Smí se ovšem jezdit jen po vyznačených trasách, které najdete v každé cykloturistické mapě, nebo po speciální sjezdové trati. Ta vede po modré sjezdovce od nájezdové věže na Pláních dolů do Svatého Petra. Jedná se o trať mistrovství Evropy, které se tu před pár lety konalo, a tak to není nic jednoduchého. JÁCHYMOV

Sjezdová trať, na které se jelo mistrovství republiky, vede po červené sjezdovce z Klínovce dolů do Jáchymova. Nahoru se vyvezete autem nebo rozhrkanou lanovkou. Trať má pověst nebezpečného sjezdu, kde cyklistu může potkat všechno – stromy, vývraty, kořeny, brod i kluzký asfalt. VŠENORY

Úzká lesní pěšina a několik skoků na závěr charakterizují technickou trať, která sice nemá příliš velké převýšení, ale dobře se na ní piluje technika. Stačí malá chybička a jezdec končí v kotrmelcích na stráni. BEROUN

Jezdí se z městského vrchu Děd a trasa má klasické české parametry: střídá se na ní lesní cesta, úvoz a louka. KITZBÜHEL

Největší rakouské středisko, kde se po sjezdovkách jezdí v zimě na lyžích a v létě na kolech.