Na kole v New Yorku, největším městě USA. Jen trefit směr a půjčovnu

Američané jsou sice v lecčems napřed, ale pokud se rozhodnete jezdit po New Yorku na kole, budete si připadat jako průkopníci. A začne to už v půjčovně.

Může se hodit DOPRAVA

Let z Prahy do New Yorku trvá přibližně 9 hodin, přímou linku provozují pouze Delta Airlines a běžná cena za zpáteční letenku v letní sezoně bývá kolem 30 tisíc Kč. Na konkurenčních trasách s přestupem lze najít letenky už za 10 tisíc Kč.

Půjčení hodně obyčejného kola v New Yorku vyjde zhruba na 25 dolarů za den. Pro jasnější představu, co je v nabídce: za tuto cenu byste u nás toto kolo patrně ani neprodali. UBYTOVÁNÍ

Na Manhattanu se dá sehnat solidní hotel za přibližně 5 000 Kč za noc. Hostely třeba už za 1 000 Kč. Ubytování dál od centra bývá levnější. STRAVOVÁNÍ

V jídelnách a bistrech se dá slušně přežít den za zhruba 30 dolarů (750 Kč). INTERNET

www.newyork.com

www.cyklotoulky.cz

Když jsme se na západním pobřeží Manhattanu okolo desáté hodiny ranní zařadili na třetí místo ve „frontě“, vůbec nás nenapadlo, že vyjedeme až v poledne. A ještě odjinud! Ale popořádku. Před námi stáli jen vysportovaný cyklistický profesionál v super dresu a čtyřčlenná rodina. A v tom byl ten zásadní zádrhel.

Kola pro dnešek vyprodána

Nejen děti, ale i jejich rodiče seděli na kole evidentně poprvé v životě a radovali se z každého povedeného cvičného kolečka. Zase tolik těch koleček nebylo, protože děti neustále padaly a obsluhující personál je musel střídavě ošetřovat a střídavě čelit výhrůžkám žalobou, kterou na ně matka dětí vzápětí podá, protože ji nikdo neobeznámil s faktem, že kolo nedrží kolmo k zemi samo. A do toho se periodicky vracel osvalený cyklista a vyžadoval posunout sedlo o čtvrt palce nahoru, aby se vzápětí vrátil a chtěl ho o půl palce níž.

Když jsme se v manhattanské půjčovně konečně dostali na řadu, chlapec za pultem nám oznámil, že kola jsou pro dnešek vyprodána. Na naši bezelstnou námitku, že za sebou má ještě asi dvacet kol, reagoval nádherným americkým úsměvem a pokrčením ramen. Vyzbrojeni četnými školeními jsme reagovali týmž způsobem, ačkoli to v nás vřelo.

Druhý pokus jsme učinili v severozápadním cípu Central Parku. V téhle půjčovně pozorujeme jakousi umělou zaměstnanost: jeden člověk sepisuje jednoduchou smlouvu, druhý vyváží kolo, třetí šteluje sedlo a čtvrtý přináší zámek s mapou. Ale nutno uznat, že to bylo velice efektivní - celá operace nezabrala víc než dvě minuty.

Cyklistika na úpatí newyorských mrakodrapů Cestou po Brooklynském mostě

Hurá, vyjíždíme!

Proč vlastně jezdit v New Yorku na kole? Tohle město klame. Ačkoli Manhattan na první pohled na mapě působí natolik kompaktně, že snad musí být hračka přeskákat ho od jednoho konce na druhý pomalu i na jedné noze, je to zásadní mýlka.

Sami jsme po New Yorku vyrazili nejdřív pěšky. Jenže večer se při pohledu na mapu ukázalo, že za den našlapeme po svých 25 kilometrů. A tak nazítří vedly naše kroky rovnou do nejbližší cyklopůjčovny. Na kole jsme toho stihli desetkrát víc a ani nás nebolely nohy.

Náš ostrý cyklistický start v Central Parku, zeleném srdci města s tisíci sportujících Newyorčanů, byl poněkud rozpačitý nejen kvůli půjčovní anabázi. Cyklistika je zde zjevně teprve v rozpuku, oproti běžcům jsme ve výrazné menšině. Valí se jich proti nám davy a cosi na nás pokřikují. Teprve po chvilce začínáme chápat význam onoho „cosi“: jedeme totiž v protisměru.

Pět NEJ cyklotras světa Silnice smrti, Bolívie, El Camino de la Muerte

Nejdelší cyklosjezd světa, měří 64km a vede po strašidelně divoké cestě lemované smrtícími srázy z průsmyku La Cumbre ve výšce 4 650m n. m. do města Coroico 1 200 m n. m.

Asfaltová cyklotrasa připomínající dějiny Berlínské zdi měří 160 km. Uvidíte centrum, nejdůležitější muzea i památky německé metropole.

Kdepak, Matterhorn se na kole reálně sjíždět nedá. Ovšem v protějším svahu vede od lanovky Sunnegga tříkilometrový vzrušující vyhlídkový sjezd do Zermattu. Kolem Berlínské zdi Matterhornský sjezd Dunajská cyklostezka, Rakousko

Celkem 434 km měří štreka z Pasova do Bratislavy. Vede napříč Rakouskem podél řeky a je vybavena stanicemi pro dobíjení elektrokol zdarma.

Po náspech, viaduktech a skrze tunely zrušené železnice v horách Jižního ostrova vede 150km cyklotrasa; přívětivý výškový profil občas kazí jen silný protivítr.

Obracíme kola a disciplinovaně splýváme s proudem. Počasí nám přeje, začíná svítit slunce, a tak si celý park projíždíme, navíc je cesta pokryta hladkým asfaltem, který dává zapomenout na nepříliš kvalitní odpružení půjčených kol. Za jízdy sledujeme zápasy mladých baseballistů, fotbalistů i softbalistů na travnatých plochách parku.

Cyklotoulky Manhattanem

Na Manhattanu se napojujeme na cyklostezku vedoucí okolo řeky směrem k Battery Parku na jižním cípu poloostrova. Tady je cyklistika ryzím požitkem, trasa se klikatí okolo řeky, otevírají se odtud nádherné výhledy na Middle Town a Brooklynský most.

Láká nás plavba k soše Svobody a na Ellis Island, kde stojí imigrační muzeum, jenže s kolem se na ostrov nedostaneme. V Battery Parku to ovšem žije naplno, stáváme se nejen diváky duelu amerického fotbalu, ale posléze i aktivními účastníky umělecké performance talentovaných Afroameričanů.

Během jízdy po cyklistické stezce kopírující pobřeží prakticky pořád koukáme nahoru. Nacházíme se v místech s těmi nejvyššími mrakodrapy, které na svých skleněných fasádách zrcadlí azurovou modř oblohy vyšperkovanou několika bílými obláčky. Po levé ruce za řekou Hudson sledujeme New Jersey. Na chvilku si sedáme a pozorujeme lodě pilně brázdící řeku.

Autor textu u East Side River, oddělující Manhattan a Queens

Načež se dostáváme k místu, kde do 11. září 2001 stávala slavná dvojčata. Uniformovaní policisté nás přátelsky upozorňují, že s koly bychom se zde pohybovat neměli a tak je ukázněně stavíme do stojanů. V místě s obtížně popsatelnou, svíravou atmosférou dnes stojí pomník s hlubokými nádržemi a přepadávající vodou v bývalých základech, zatímco nad námi se tyčí nová nejvyšší budova New Yorku - One World Trade Center.

Končí část poklidné newyorské cyklistiky a začíná adrenalinová. Opouštíme přívětivé pobřeží a vydáváme se přímo do města přeplněného auty.

Rozkoš pod mrakodrapy

Cyklistické pruhy zde sice jsou poctivě vyznačeny, ale k našemu velkému překvapení nejsou vedeny po okraji, nýbrž ve středu ulic, takže se cyklista cítí značně nekomfortně. Po chvilce si však zvykáme a jízda mezi neustále troubícími auty začne přinášet jistou formu rozkoše.

Na rozdíl od chodců tady automobily i cyklisté dodržují červenou na semaforech, což má bezesporu zásadně pozitivní vliv na bezpečnost provozu. Míříme do West Village, konkrétně do Bleecker Street, kde se chystáme nakoupit dárky, protože jsme tu o den dříve objevili kouzelné obchody. A hned první majitel obchodu nás taktně upozorňuje, že takto o naše cyklistické veterány rychle přijdeme, prý se tu kola kradou. Raději je tedy uzamykáme ke stromu u silnice a na oplátku za dobrou radu si u staříka kupuji batoh s vyšitou siluetou hvězdy.

Po Broadwayi na kole

Napojujeme se na slavnou Broadway, řeka aut nás strhne a vyplivne až na jižním konci Central Parku. V odpoledních hodinách je zde neuvěřitelné množství atrakcí, ze kterých by si člověk ukroutil hlavu. Ovšem pravý obyvatel New Yorku vyznává zásadu nikdy se ničemu nedivit, tak to neděláme ani my, i když chlapík chytající letící šíp na sebe by si to jistě zasloužil.

Za odměnu po celodenní cyklistické štrapáci pod newyorskými mrakodrapy si dopřáváme večeři v legendárním broadwayském bistru Tom’s Diner. Podnik proslavila stejnojmenná píseň od Suzanne Vega, údajně napsaná přímo tady u stolu, a pak někdejší štamgast jménem Barack Obama. Americký prezident sem chodíval na obědy za studií na nedaleké Columbia University.

Jídlo nás kdovíjak neoslnilo, na druhou stranu nebylo drahé a bylo ho dost. Taková příjemná tečka za cyklotoulkami New Yorkem.