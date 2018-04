Na kole údolím Kačáku, které okouzlilo trampy i nejbohatšího Čecha

Návštěvní doba parku: st a čt od 14 do 18 hodin, so, ne a svátky od 10 do 18 hodin. Každoročně v období od soboty před velikonočními svátky do 2. listopadu a ve výroční dny narození a úmrtí prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka (7. března a 14. září – v těchto dnech je otevřeno od 10–18 hodin).

Zámek je veřejnosti nepřístupný (dne 7. března 2000 poprvé v historii Den otevřených dveří).

Užitečné weby

Info o zámku Lány zde.

Naučná stezka Lánská obora zde.

Hrad Červený Újezd: www.hrad-cervenyujezd.cz