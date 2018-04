Na kole údolím Berounky

Na návrší severně od města nazývaném Kalvárie se nachází křížová cesta s barokní kaplí Navštívení P. Marie, pozdním mistrovským dílem od K. I. Dientzenhofera. Dříve zde stávala kaple s poustevnou. Radnice se nacházely v centru uhelné pánve, v údolí Radnického potoka a u Rakolusk se vlévá do Berounky.

Z Radnic vyjedeme po červené značce, po asfaltové silnici budeme stoupat za město a po kilometru se ocitneme na křižovatce. Po naší pravici se nachází zatopený lom. V těchto místech opustíme silnici a najedeme na polní cestu, která vede na hranici přírodního parku Radeč. Na začátku lesa přejedeme Radnický potok a v blízkosti hájovny U Cajthamlů prudce zabočíme doprava a sjedeme do Přívětic.

Překonáme potok Škaredá a stoupáme polní cestou až na kótu 500 m n. m. Vpravo se nachází Bezděkov. Nyní sjedeme na okraj obce Březina. V jižní části dnešního zámeckého parku stával hrad, obývaný do poloviny 17. století. Pozdější empírový zámek byl doplněn parkem s cennými dřevinami. Ve 30. letech 20. století zde pobýval komik Vlasta Burian. Na okraji Březiny se odkloníme od červené značky a směřujeme po zelené značce. Mírným stoupáním se dostaneme do Břas.

Projedeme okolo Šternberské kaple a dále budeme klesat okolo rybníka do Všenic. Za nimi vjedeme do přírodního parku Horní Berounka. Následuje romantický úsek údolím Korečného potoka. V některých místech budeme muset kolo přenášet. Okolo chat dojedeme ke Korečnickému mlýnu. Těsně před vtokem potoka do Berounky odbočíme doprava na červenou značku a podél toku se dostaneme k přívozu u Nadryb. Pokračujeme po asfaltové silnici a po zdolání serpentin vystoupáme pod vrchol Chlumu.

Po silnici dojedeme až do Kříší, odbočíme doleva a po polní cestě pokračujeme do Vranovic a dále k Újezdu u Svatého Kříže. Před ním se napojíme na žlutou značku a po vedlejší silnici se vrátíme do Radnic. Po naší pravé ruce budeme mít ovocné sady.

DÉLKA TRASY JE 22 KILOMETRŮ!