Na kole po šumavských kopcích

Od startu prověříme ihned fyzické síly, neboť nás bude čekat dlouhé táhlé stoupání k bývalé vojenské rotě pod kopcem Polom, ale u jezera Laka si budeme moci dopřát chvíli odpočinku. Před vjezdem do Prášil můžeme vychutnat impozantní a ohromující pohled vpravo na vzdálený Poledník, čnící majestátně na zalesněném hřebeni.

Pro méně zdatné cyklisty je možné trasu zkrátit a od jezera Laka se znovu vrátit k rozcestníku u bývalé Hůrky a přijet rovnou k Nové Hůrce. Tímto vynecháme celý okruh, který nás dovede do Prášil. Od dominanty Železné Rudy, barokního kostela Panny Marie Pomocné s cibulovitou bání z let 1727 - 1732 se vydáme městem po žluté značce, která ovšem na okraji města pokračuje dále do Alžbětína.

V místech železničního přejezdu se napojíme na zelenou značku a okolo hřbitova jedeme vzrostlou alejí po asfaltové cestě. Zde již trasa začíná mírně stoupat, vpravo od nás je kopec Pepík. Asi po 1500 metrech přijedeme k rozcestníku Debrník, kde odbočíme doleva a vjedeme do lesa a ocitneme se také v Národním parku Šumava.

V těchto pasážích budeme muset volit na našem kole poněkud lehčí převody, neboť stoupání k jezeru Laka je velice dlouhé a navíc i trochu nepříjemné, takže ho naše nohy a plíce řádně pocítí. Stále lesem se přibližujeme ke kopci Polom s výškou 1295 metrů. Naše trasa naštěstí kótu míjí, projedeme sedlem pod kopcem. Jakmile se cesta začne svažovat směrem dolů k Vlčím jamám, budeme se blížit k jezeru Laka. To neslo dříve také název Mlaka nebo Pleso a leží v nadmořské výšce 1096 metrů, což představuje nejvýše položené jezero na Šumavě a v Bavorském lese.

Jezero postupně zarůstá a přechází tak plynule v rašelinový močál. Voda je z něj odváděna Jezerním potokem do Křemelné. Od jezera stoupá červená dále k Zlatému stolečku, kde dříve stál kámen, u kterého se scházeli pašeráci. Táhlým dlouhým obloukem objedeme kopec Ždánidla a dostaneme se do bývalé osady Horní Ždánidla.

Zde se napojíme na žlutou značku, a ta nás dovede do Prášil. Vpravo od naší trasy protéká Prášilský potok a v dáli spatříme vrchol Poledníku s jeho majestátnou rozhlednou. Z Prášil šlapeme po zelené značce přes Formberg k rozcestníku u bývalé Vysoké Lávky a zde prudce odbočíme doleva a pokračujeme po žluté značce úsekem dlouhým asi tři kilometry, abychom dojeli přes Starou Hůrku do údolí Jezerního potoka a ke kapli Abelů. Od hrobky pojedeme a sledujeme modrou značku.

V těchto místech se naše kolo pěkně rozjede, mineme Drozdí potok a přijedeme k silnici u Nové Hůrky. Tato silnice vede ze Železné Rudy do Hartmanic, my musíme odbočit doleva a následuje silniční úsek, který vyústí u hlavní silnice vedoucí do Klatov. Zde nám v cestě budou stát drobné kopečky řazené za sebou, po naší levici se bude v dálce zvedat kopec Polom, který jsme již dnes na počátku naší trasy objeli po jeho druhé straně.

Návrat zpět do Železné Rudy bude již velice snadný, neboť trasa vede z kopce a budeme moci vychutnat okolní přírodu i celou naši dnešní trasu. Na okraji města přejedeme železniční trať vedoucí ze Železné Rudy přes Špičák a Hojsovu Stráž do Klatov.

DÉLKA TRASY 35 KILOMETRŮ, ODHADOVANÝ ČAS JÍZDY ZHRUBA 3,5 HODINY