Na kole po Praze? Jde to, ale 'dře to'!

Velkou slávu ohledně vyhlášení nových cyklostezek často rychle vystřídá vystřízlivění, především ze strany cyklistů. Většina tras v Praze totiž vede podél frekventovaných dopravních tepen, jízda po kočičích hlavách nebo na náplavce podél Vltavy je určena spíše majitelům horských kol.

Pražané by na kole jezdili

Podle nedávno provedené studie Ústavu dopravního inženýrství v Praze uvedlo 28 procent Pražanů, že by jezdili do práce na kole. Museli by však k tomu mít podmínky.

"Do práce na kole zatím jezdí jen dvě až čtyři procenta Pražanů. Věřím ale, kdyby Praha pro cyklisty vytvořila lepší a bezpečnější podmínky, že by jejich počet výrazně narostl," říká Petr Štěpánek ze sdružení Oživení, které prosazuje stavbu cyklotras. "Podle mých zkušeností je totiž cestování na kole po Praze do vzdálenosti šesti kilometrů zdaleka nejrychlejší," dodává Štěpánek.

Podle ředitele Ústavu dopravního inženýrství Ladislava Pivce je v Praze už dnes dokončeno značné množství cyklotras. "K dnešnímu dni je označeno sto osmdesát kilometrů z celkově naplánovaných 450. Navíc budou v nejbližších měsících dokončeny tři nové trasy. V Modřanech se nová trasa napojí na stávající v ulici U Kina, další úseky Kolčavka - Freyova na Praze 7 nebo trasa v Petrovicích začnou cyklisté používat v průběhu září," uvádí Pivec.

Pražský magistrát na začátku července schválil dvacetimilionový příspěvek na stavbu městských cyklotras. V Praze by tak měly brzy vzniknout další cyklotrasy.

V dalších měsících by se měly k dokončeným trasám zařadit úseky podél Botiče a Rokytky. "Nyní nezbývá, než aby malé radnice, které mají projekty hotové, tlačily na magistrát a stavbu cyklotras uspíšily," doufá Štěpánek.

Jízda v protisměru a po chodnících

Se zajímavým nápadem přišla radnice Prahy 7. Umožnila od 1. července cyklistům jízdu na méně frekventovaných chodnících nebo v protisměru jednosměrných ulic. To, že jízda v protisměru může být pro cyklistu nebezpečná, vylučuje radní sedmé městské části Ari Lieberman.

"Inspirovala nás dopravní opatření ve Vídni. Tam tento systém funguje 20 let a zatím k žádné kolizi mezi cyklistou a projíždějícím autem nedošlo," říká radní. Podle něj je to dáno tím, že oba dva účastníci provozu na sebe již dlouho dopředu vidí, a kolizi tak mohou s předstihem zabránit.

Radnice se uchýlila k tomuto způsobu vedení cyklotras jako k relativně nejrychlejšímu řešení, jak v této komplikované lokalitě trasy vůbec zavést. Výstavbě cyklotras na Praze 7, kde do té doby bylo v provozu jen osm kilometrů stezek, brání mnoho majetkových sporů o území, na nichž by jinak stavba stezek probíhala.