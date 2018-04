Na kole po stopách generála Pattona a amerických osvoboditelů

Bolevecké rybníky – voda jedna báseň

K prvnímu památníku zamíříme menší oklikou. Výchozím bodem pro nás bude parkoviště na Rychtářce, zaprvé je dostatečně velké a zadruhé přímo z něj můžeme vyrazit k soustavě Boleveckých rybníků, nejkrásnější a nejzajímavější odpočinkové zóně v Plzni.

Možná i nejeden Plzeňan bude překvapen, že rybníků je celkem deset a ten největší - Bolevecký - má rozlohu přes 50 hektarů. Kdysi sloužily hlavně pro chov ryb, ale v současnosti převládá již funkce krajinářská a rekreační, což ostatně pocítíte i na vlastní jízdě: příjemné, šotolinové cesty po hrázích a březích rybníků, klidná, překvapivě čistá voda, zpívající ptáci... Prostě idyla v těsném sousedství města. Koupání je zde povoleno, takže pokud máte dost kuráže vlézt do chladné vody, nezapomeňte si přibrat plavky.

Může mít Krkavec koně?

Krkavec je nejvyšší kopec v okolí Plzně a my míříme z idylické vyjížďky právě sem. Nahoru vede hned několik cyklotras, my doporučujeme modrou nebo žlutou, červená je velice technicky i fyzicky náročná, tudíž si ji mohou dovolit jen opravdu zkušení a schopní cyklisté.

Na vrcholu stojí 18 metrů vysoká rozhledna, v sezoně volně přístupná, v jejíchž základech je dnes vybudován malý bufet a v okolí rozhledny provozovatel občerstvení vytvořil malé hospodářství, takže tu narazíte na ovce, kozy i koně. Na posledně jmenovaných kopytnících se po domluvě s majitelem můžete i svézt. Výhled z rozhledny za návštěvu a pětadvacetikorunové vstupné určitě stojí: členitá krajina plná lesů v okolí Plzně je pro cyklisty ráj.

Z rozhledny je vidět celá Plzeň i okolí.

Památník padlým americkým letcům

Z Krkavce sjedeme do Chotíkova a odtud pokračujeme do Křimic. Tady v útulném parčíku hned vedle velkovýrobny zelí stojí památník padlým americkým letcům. Ti sice nezahynuli přímo při samotném osvobození, ale tomu předcházelo několik náletů, jejichž cílem bylo zničit Škodu Plzeň, tehdy jednoho z největších výrobců, ale i skladišť zbraní. Poslední nálet se uskutečnil jen 11 dní před osvobozením a zemřelo při něm víc lidí než při osvobození samotném. Bohužel, jak už to v životě chodí, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, a tak i přesto, že byli obyvatelé včas varováni, zahynuli kromě německých a spojeneckých vojáků i mnozí civilisté. A právě oběti z řad osvoboditelů připomíná zdejší památník.

Je libo něco z polní kuchyně?

Cesta z Křimic nás dovede po značené cyklotrase bezpečně až k plzeňské zoologické zahradě, kde bude ve dnech osvobození (2. – 6. května 2014) nefalšovaný dobový polní tábor. A protože milovníků americké vojenské techniky a armády je v Čechách nepřeberně, parkují tu v období oslav desítky historických vozidel, na kterých sedí "vojáci" v pravých amerických uniformách. Další slouží v místní polní nemocnici nebo vaří v polní kuchyni. A protože je už po osvobození, tak v kuchyni panuje většinou dobrá nálada a při troše štěstí může i civil ochutnat trochu vojenské stravy.

Pomník americkým letcům - poslední nálet se uskutečnil jen 11 dní před osvobozením.

Tank jednou z atrakcí v zoo

A když už jsme v zoo, tak nesmíme vynechat dvě zajímavosti spojené s osvobozením, které se nacházejí přímo v jejím areálu. Zaprvé je to tank M4 Sherman, jehož posádku tvořilo pět mužů a který Plzeň získala díky obrovskému přispění vnuka generála Pattona.

Americký střední tank M4 Sherman byl hlavním tahounem pozemních operací západní fronty. Technickými parametry sice nijak nezářil, ale jeho rozhodující předností byla spolehlivost.

Druhou zastávkou v zoo je německá válečná podzemní pevnost, kde sídlil v době války Generální štáb protiletecké obrany. Dnes tam místo německého velení sídlí netopýři, potkani, hadi a žáby – zkrátka živočichové žijící bez světla, tedy v noci nebo v podzemí. Jak příznačné... Ze zoo pokračujeme k památníku generála Pattona.

Zatím to tak nevypadá, ale v době oslav osvobození není na nádvoří pivovaru k hnutí. Památník Druhé pěší divizi (Second Infantry Division), to je ta, která má ve znaku indiána stejně jako plzeňští hokejisté.

Patton Memorial Pilsen

Celé naše dnešní cestování provází jedno jméno, s nímž je osvobození Plzně nerozlučně spojeno. A stejné jméno nese hrdě ve svém názvu i zdejší muzeum, jehož expozice jsou věnované osvobození Plzně, Americké armádě a historii vylodění spojenců. Muzeum se jmenuje Patton Memorial Pilsen a obsahuje více než 1 500 exponátů ze sbírek soukromých sběratelů, ale i darů amerických a belgických veteránů. Je tu nepřeberné množství fotografií zachycujících poslední okamžiky války, ale i dobové dokumenty, noviny a časopisy. Ovšem jak víme, osvobozením to neskončilo, naopak. Takže i tady může návštěvník nahlédnout do tiskovin z období totality, kdy se režim snažil fakta o vysvobození zkreslit. Je samozřejmostí, že významná část expozice je pak věnována samotnému generálovi G. S. Pattonovi.

Vyvalte sudy

A co by to bylo za návštěvu Plzně, kdybychom nenavštívili Plzeňský pivovar. Historické anály to sice moc nezmiňují, ale kde jinde měli obyvatelé Plzně oslavit konec války než na nádvoří nejznámějšího českého pivovaru. Kde jinde měli až do rána znít tóny nejznámější polky světa u nás známé jako Škoda lásky, ovšem pro americké vojáky to byla Beer Barrel Polka anebo Roll out the Barrel.

A v době oslav osvobození je na nádvoří pivovaru stejně živo jako na konci války, pivo teče proudem, k zakousnutí je nepřeberné množství dobrot a hudba taky nechybí. Takže si užijte Plzeň tak, jako kdysi osvoboditelé. Ovšem pozor, hlavní oslavy budou probíhat ve dnech 2. až 6. května na náměstí Republiky v Plzni. Více informací najdete na www.visitplzen.eu nebo na www.slavnostisvobody.cz.