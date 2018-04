Bikerské novinky roku 2014: vyražte na kole po nových cyklostezkách

V pohodě podél řek

Největší letošní novinkou je rozšíření oblíbené Labské stezky, která patří v Česku i Německu k nejpopulárnějším trasám. V Ústeckém kraji bude 15. a 16. května slavnostně pro veřejnost otevřen nový úsek této dálkové trasy, a to mezi Ústím nad Labem a Děčínem. Stezka tak povede bez přerušení od německých hranic až do Litoměřic.



V samotném závěru loňského roku byla slavnostně uvedena do provozu, jako součást projektu Greenway Jizera, cyklostezka mezi Turnovem a Malou Skálou. Jejím prostřednictvím je nyní pro bikery snazší poznávání klenotů Českého ráje, ať už se jedná o skalní útvary u Malé Skály, zámek Hrubý Rohozec, Dlaskův statek či zříceninu hradu Frýdštejn.



Podobně oblíbená jako Labská stezka v Čechách je na Moravě cyklostezka kolem Baťova kanálu, která by se do konce letošní sezóny měla rozrůst natolik, že propojí Kroměříž s Veselím nad Moravou. Úsek mezi Otrokovicemi a Kvasicemi by měl být hotový do konce prázdnin a poté už nic nebude bránit nepřerušené šedesátikilometrové vyjížďce, při níž se se silničním provozem potkáte jen naprosto minimálně.

Novinky z českých stezek a cyklotras

Vylepšení pro tuto sezonu chystá stezka Po stopách českých králů, která vede podél Berounky a spojuje město Beroun s královským hradem Karlštejnem i zříceninami Žebrák a Točník. Na severu je největší novinkou 17 kilometrů dlouhá cyklostezka Varhany, která vám ukáže přírodní krásy Českolipska. Vede po bývalé železniční trati z České Lípy do Kamenického Šenova, kde končí u bývalého vlakového nádraží, jen několik set metrů od Panské skály.

Boom v budování cyklostezek neustává ani v Západočeských lázních, kde zbývají poslední týdny do spuštění zhruba pětikilometrového úseku z Chebu do Chocovic. Jakmile k tomu dojde, bude cyklistům dostupné spojení Chebu s Karlovými Vary, přičemž celá trasa páteřní cyklostezky bude dlouhá 110 km a povede malebným údolím řeky Ohře od hranice s Německem až po hranici s Ústeckým krajem.

Vloni byla v tomto regionu otevřena také pěkná stezka z Jáchymova do Ostrova, která vznikla na trase bývalé železniční tratě sloužící ke svozu uranové rudy. Část cyklostezky vede v místě bývalé železniční tratě včetně kamenného tunelu. Komfortní šířka dva a půl metru jistě uspokojí jezdce na kolech i pěší turisty. Nejedná se přitom o nenáročnou rekreační jízdu - původní železnice, kterou zrušili v padesátých letech, měla údajně největší stoupání v České republice.

Cyklotrasa Lužnice-Nežárka je nenáročná rovinatá trasa

Spoustu novinek pro milovníky cyklistiky letos připravily také jižní Čechy. První vlaštovkou je cesta podél řeky Nežárky, kterou můžete vyzkoušet už nyní. Nenáročná rovinatá trasa vede z Jindřichova Hradce do Veselí nad Lužnicí. Druhá část cyklostezky okolo řeky Lužnice bude sjízdná až v létě, od 7. června, a povede z Českých Velenic krásným krajem mezi třeboňskými rybníky přes historická města Tábor a Bechyně až do Týna nad Vltavou.



Pohodlnější cesta čeká na cyklisty také podél Vltavy, v úseku mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou přibyla ke frekventované levobřežní stezce i cesta na opačném břehu, která bude sloužit výhradně cyklistům. Na levém břehu tak bude k dispozici více místa pro bruslaře. Na Prachaticku odstartovaly práce na vybudování cyklostezky spojující Netolice se zámkem Kratochvíle. Nová komunikace mířící k tomuto rožmberskému letohrádku by měla spatřit světlo světa ještě letos v létě.

Cyklostezka Železná opona vede mimo silnice hlubokými lesy

Trasa vedoucí mimo silnice a navíc ještě krásnými hlubokými lesy, to je největší přednost Příhraniční cyklostezky Železná opona. Stezka železné opony nově překonává celou Šumavu, místy po české, místy po rakouské straně hranice, dále přes Novohradsko, Novobystřicko a dále na Moravu.

Cyklistické novinky z Moravy

Novinky se chystají také na oblíbených Rychlebských stezkách. U Vidnavy můžete již nyní vyzkoušet nový lesní dirtflow úsek "Na psech" plný boulí a vln, který zde vznikl přes zimu. Během dubna se zde začne se stavbou nových trailů. Bude to stoupající trail pod hradem Kaltenštejn, který nahradí současnou rozbitou lesní cestu. Rodiny s dětmi ocení také malý samostatný Vidnavský okruh, věnovaný právě jim.

Z dalších novinek týkajících se zajímavých cyklotoulek na Moravě potěší na Zlínsku také zejména rodiny s dětmi zpráva o tom, že se cyklisté již brzy bezpečnědostanou až k bráně ZOO v Lešné ze směru od Lukova, kde rozhodně stojí za zmínku gotická zřícenina místního hradu. Na Olomoucku se cyklisté do začátku letních prázdnin dočkají bezpečného spojení z Olomouce do Šternberka.



Nově se projedete také po cyklostezce Lupěné - Hněvkov na Zábřežsku, která bývala kdysi vlakovou tratí. Zhruba před třemi lety ale dráhy tuto část železnice opustily a po kolejích zbyl jen dlouhý val. Právě na něm Zábřežští v loňském roce vybudovali cyklostezku, která prochází i třemi původními železničními mosty.

Autor: ČCCR - CzechTourism