Na kole po Domažlicku

Tato původně trhová osada byla přebudována Přemyslem Otakarem II. po roce 1260 na město, jímž procházela zemská stezka. Dodnes se zde dochovaly četné gotické, renesanční, barokní a empírové domy, zbytky městských hradeb s Dolní bránou.

Dominantou města je 56 metrů vysoká věž kostela s vyhlídkou do dalekého okolí. Z Domažlic se vydáme po žluté turistické značce, na okraji města projedeme Bezděkovským předměstím a po silnici začneme stoupat kolem svaté Anny vstříc Veselé hoře. Lidově se toto místo nazývá Vavřineček a umožňuje pěkný rozhled. Dříve se zde nacházelo strážní místo Chodů z nedaleké Stráže. Zde strážci při vpádu nepřítele do Čech zapalovali signální ohně.

Vrch byl pojmenován po domažlické měšťance Zuzaně Veselé, která založila roku 1695 na vrcholu barokní kapli. Tu obsluhoval poustevník, ale později byl objekt kvůli špatnému stavu uzavřen. Po zdolání Veselé hory začneme sjíždět, po naší levici zůstane zmíněná Stráž. Pokračuje podél hranice oblasti klidu Zelenov, mírně se stočíme doprava a přijedeme ke kaskádě tří rybníků na potoce Zubřina.

Přejedeme silnici, která vede do nedaleké Staré Pasečnice, a nejdříve podél lesa a později lesem se blížíme k Babylonu. Původně dřevorubecká osada připomínaná v 15. století je dnes letoviskem proslulým svým koupalištěm a velkým autokempem. Je také východištěm turistických tras do lesů v okolí Čerchova. Projedeme okolo koupaliště, přejedeme hlavní silnici vedoucí do České Kubice a stále po žluté turistické značce pokračujeme k obci Pila, za kterou se stočíme doleva a blížíme se k Trhanovu.

Zde byl v 17. století vybudován barokní zámek, kolem kterého brzy vyrostla ves. V zámku se narodil známý pražský lékař, Josef Thomayer, který na Chodsko přivedl Aloise Jiráska. U zámku je lipová alej nazývaná Lomikarova. Z Trhanova vystoupáme po silnici do nedalekého Chodova. To již sledujeme červenou značku, která nás táhlou levou zatáčkou přivede do míst, kde se opět napojíme na žlutou značku, jež vede z Klenčí pod Čerchovem.

Následuje úsek po silnici směrem k Peci, kde zatočíme doleva a přiblížíme se znovu k silnici vedoucí k Babylonu. My ji ovšem po pár desítkách metrů opustíme a odbočíme z ní doprava do lesa a pokračujeme k místu, které se nazývá Sokolova vyhlídka. Dále budeme zdolávat stoupání okolo kopce Na podkově, přejedeme potok Bystřici a dorazíme do České Kubice. Zde se od žluté značky odpojíme a dále putujeme po červené, která nás zavede do náročného terénu Všerubské vrchoviny.

Za českou Kubicí se ze silnice vrátíme do terénu a okolo kopců Spálený vrch a Sedlácko dojedeme ke Staré Huti. Za ní prudce stočíme kolo doprava a posléze doleva a lesem míříme k Filipově Hoře. Lesní cesta má náročný profil a po třech kilometrech se ocitneme v obci Mlýneček. Zde se napojíme na silnici a po kilometru jízdy odbočíme doleva a nabereme směr zpět do Domažlic - cíle trasy.

Až do Starého Klíčova a Mrákova jedeme po asfaltové vozovce, takže nám cesta bude pěkně ubíhat. Za Mrákovem se opět vydáme do terénu, přejedeme Tlumačovský a Nevolický potok a z Nevolic nám zbývají dva poslední kilometry do Domažlic.