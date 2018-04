Na kole opuštěnými Novohradskými horami

Odkud – kam: Žofín – Pohoří na Šumavě – Pohorská ves – Žofín

Délka: cca 35 km

Obtížnost: Střední

Typ kola: Horské nebo trekkingové

Proč tam jet: Krásná trasa jedním z nejzapadlejších koutů České republiky.

Vyrazme z místa, kde končí silnice i svět – od lesovny Žofín, která je dnes krásně rekonstruovaným penzionem. A určitě nezapomeňme na občerstvení s sebou, protože moc příležitostí po trase už nebude.

Z Žofína doporučujeme vystoupat lesem podél Huťského potoka k lesnímu Huťskému rybníku a první huti na naší trase – tady bývala Terčina Huť, sklářská pec. Odtud kolem Jitronických luk dorazíme k další bývalé huti, Skelné, a konečně za další asi dva kilometry přijde bývalá Stříbrná huť.





Tady jsme pár metrů od rakouské hranice. Ale vydáme se podél ní údolím potoka Lužnice a budeme stále stoupat lesem přes bývalou Janovu huť až na nádherné pláně ve výšce kolem 950 metrů nad mořem, kde vstává z trosek romantická osada Pohoří na Šumavě.

Opravuje se tu pár statků a chalup kolem polozbořeného kostela. Jsme v půlce trasy a to nejtěžší máme za sebou. Je to ten nejlepší okamžik na odpočinek a občerstvení z vlastních zásob.

Odtud se klesá po málo frekventované silničce dolů z kopce k příjemnému penzionu U Baronova mostu.

Zbývá poslední třetina trasy přes Leopoldov do Pohorské Vsi, odtud zpět na Huťský rybník a z kopce dolů k lesovně Žofín. Kdo hledá po náročné túře příjemné osvěžení, najde ho v rybníce Zlatá Ktiš.

Dojem: Žádná trasa pro lenochy a pivní skauty, ale ani žádný extrém. Přesně to, co zvládne absolutní většina cykloturistů. Ti lepší pojedou v pohodě, ti méně zdatní budou mít pocit, že udělali něco pro svou linii. Docela sportovní šlapání s táhlými dlouhými kopci. Je tu málo možností pro občerstvení, zato opravdu krásná, až nedotčená příroda. Prostě něco, co se jen tak nevidí.



Klikněte na mapu pro originální velikost

Zdroj: www.shocart.cz