Na kole Národním parkem Podyjí

Na rakouské straně navazuje na toto území National Park Thayatal, který byl vyhlášen v roce 1999. Trasa, kterou jsme vybrali, měří zhruba 25 kilometrů.

Výchozí bod: Vranov nad Dyjí

Významným rekreačním centrem nedaleko hráze Vranovské přehrady je Vranov nad Dyjí. Jeho dominantou je přímo pohádkový zámek, trůnící na skále vysoké 76 m. Zajímavý je i 57 m dlouhý most, po kterém se vstupuje do areálu.

Zájemci o technické památky zase vědí, že Vranovská přehrada zahrnuje první betonovou hráz (z roku 1933) v někdejším Československu. Dnes vzbuzuje pozornost i moderní "vzdušná" lávka přes zátoku.

Z Vranova vyrazíme po cyklotrase č. 5122, sledující zprvu společně s červenou turistickou značkou levý břeh Dyje. Míjíme chráněnou geologickou lokalitu Hamerské vrásy, za zády necháme poslední domky i silničku, pokračujeme po cestě nádherným údolím.

Mapku cyklotrasy si můžete stáhnout ZDE.

U výrazného meandru opouštíme údolí, stoupáme a necháme být i červenou značku - ta se pouští místy úzkou stezkou, dost exponovanou, sem s kolem ani nesmíme.

Zajímavý "skanzen"

Sledujeme pohodlnější cestu na rozcestí, odtud vpravo do Čížova. V obci narazíme na restauraci a také na zajímavý skanzen - v terénu tu byly ponechány dráty a hraniční zátarasy tak, jak jsme je znali z minulého režimu. Mladší generaci to bude připomínat jakousi klec z ostnatého drátu, my starší víme, že podobně jako tady byla "zabezpečena" celá západní hranice.

Na hardeggské vyhlídce

Z Čížova vede silnička k mostu přes Dyji a hraničnímu přechodu pro pěší a cyklisty do Rakouska. Tak daleko se nechystáme, nicméně po silničce vyrazíme - až k tzv. hardeggské vyhlídce. Zábradlím zabezpečená vyhlídka nabízí z okraje skály úchvatný pohled na nejmenší rakouské městečko s dominantou hradu Hardeggu. Pohled to je téměř pohádkový. (Pokud bychom byli na výletě autem, nedoporučujeme porušit zákaz a k vyhlídce dojet, byť k tomu perfektní komunikace svádí. Pohraniční policie tady opravdu pracuje.)

Od vyhlídky se vracíme do Čížova a pokračujeme do Horního Břečkova. Tady zatočíme po silnici vlevo po cyklotrase č. 5007 do Lesné. Napojíme se na hlavní silnici a po ní vlevo zamíříme do obce. Vpravo od silnice vede krátká odbočka k větrnému mlýnu, který je dnes upraven na stylovou restauraci.

Vpravo při hlavní silnici je Muzeum motocyklů a veteránů, - pokud už nás hodně bolí nohy a vozíme s sebou dost peněz, můžeme si v muzeu i něco koupit.

Zůstaneme-li věrní kolu, pak si dopřejeme něco pěkného na závěr. Nebudeme tedy spěchat nejkratší cestou do Vranova, ale na křižovatce uhneme vpravo do Šumné a pak se pustíme dolů k vodě - u silničky je zákaz vjezdu pro motorová vozidla, my se ponoříme do lesa, sledujeme tajemnou zátoku, je to hezký kout. Pak sledujeme novou lávku, hráz přehrady, pár "rybáren" a vracíme se do středu Vranova nad Dyjí.

Může se hodit Otvírací doba: Lesná Muzeum motocyklů říjen-duben, PO - NE 10 - 16

Turistické průvodce: sv. 16 Podyjí Znojemsko.

Turistické mapy: cyklomapa č. 164 (1:75 000) Podyjí - Thayatal.