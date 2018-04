Na kole nádherným koutem Šumavy

První úsek můžeme absolvovat po značených cyklotrasách, je delší a náročnější, ale klidnější.

Kolem domku Adalberta Stiftera

Výlet začínáme v Horní Plané, městečku na levém břehu Lipenské přehrady. Největší zajímavostí je rodný domek Adalberta Stiftera, významného německy píšícího spisovatele, se stálou expozicí - tuto chráněnou památku lidové architektury objevíme kousek od náměstí vlevo od silnice směrem na Černou v Pošumaví.

Kus frekventované silnice si ušetříme, když uhneme směrem k přívozu a vlevo po zpevněné komunikaci přes Jenišov. Pak už sledujeme silnici podél Lipna do Černé v Pošumaví, právě tady je přehradní jezero nejširší.

Značení cyklotrasy (č. 1047) nám pomůže v další orientaci. Krátce se pustíme po hlavní silnici na Český Krumlov, po pár metrech odbočujeme vpravo do Muckova.

Z Muckova pokračujeme po trase č. 33 do Milné - míjíme Pláničský potok i chráněnou Olšinu v Novoveském lese. V Milné se kousek vracíme po hlavní silnici, pak uhýbáme na asfaltku vlevo do Kovářova a k ubytovacímu areálu v Hrdoňově. Další část asfaltové cesty je uzavřena motoristům, tak si ji užijeme.

Po středověké obchodní cestě

Dostaneme se znovu na hlavní silnici a po ní do Frymburka. Z historie si připomeňme, že tady stával při středověké obchodní cestě do Rakouska most, dnes se k protější Frýdavě dostaneme přívozem. Hezkou dominantou je původně gotický kostel sv. Bartoloměje.

Stále po cyklotrase č. 33 krátce sledujeme frekventovanou hlavní silnici, z ní přes zátoku se otvírá nejhezčí pohled na Frymburk. Na silnici je velký provoz, a tak raději po cyklotrase č. 33 uhneme vlevo na úzkou silničku - zdoláme náročnější kopec, pak mezi pastvinami a loukami budeme vychutnávat nádherné výhledy na celou oblast.

Projedeme osadou Slunečná a pustíme se po silnici vpravo dolů do Lipna nad Vltavou. Po hlavní silnici pak dorazíme k přehradě vybudované v letech 1950-1959 a kdysi vzletně nazývané šumavské moře.

V jiném světě

Přejedeme hráz, kde už zdaleka není tak rušno jako na druhém břehu. Zatočíme vpravo po příjemné silnici, která nás po břehu, bez větších výškových rozdílů, dovede do Přední Výtoně. Právě tady se z vorů plavených po Vltavě jako poplatek (clo) vytínalo některé dřevo. Podle toho se místo nazývalo "výtoň".

Na křižovatce v Přední Výtoni pokračujeme přímo do kopce kolem restaurace, kde mají pivo na tom "správném schodu". Uzoučká silnička nás přivádí na silnici od Frýdavy, po ní zatočíme vlevo na další rozcestí a pak uzoučkou strmou komunikací (Pozor, pro auta to je jediný příjezd ke Sv. Tomáši!) zatočíme vpravo. Vítá nás ožívající rekreační ves Sv. Tomáš s kostelem sv. Tomáše založeným snad již ve 13. století.

Asi 300 m nás čeká stoupání ke zřícenině nejvýše položeného českého hradu Vítkova kamene (1035 m). Vracíme se po stejné silničce, z rozcestí pak vpravo do Pasečné.

Po vesnici zůstal dřevěný kříž

Dál pokračujeme úzkou rozbitou silničkou mezi pastvinami (1019). Je to nádherný kus přírody, jen prostý dřevěný kříž a zarůstající zbytky zdí připomínají někdejší ves Rychnůvek. Po odsunu německých obyvatel zůstala takřka vylidněná, v roce 1956 pak byly všechny budovy včetně kostela odstřeleny.

Parádní dlouhý sjezd nás přivádí až těsně k přehradnímu jezeru, do Přední Zvonkové a do Bližší Lhoty. Odtud se přívozem můžeme vrátit přímo do Horní Plané, nebo dokončit "obchvat" jezera, po pěkné asfaltce do Nové Pece, vpravo přes most do Bělé, vedlejší silnicí do Jasenky, do Perneku - dál buď po cyklotrase, nebo přímo po silnici do Pihlova a do Horní Plané.

Může se hodit

Informace: Horní Planá: Městské informační centrum, Náměstí 8 (380738008, www.lipensko.cz/hplana, info@horniplana.cz), Kulturní a informační centrum - CK ELANN, Náměstí 8 (380738698, elann@lipensko.cz). Podrobnosti o oblasti v průvodci po Čechách, Moravě a Slezsku sv. 23 Šumava - Lipno a sv. 2 (barevná edice s mapovým atlasem) Šumava.